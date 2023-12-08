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Гимназия №88 на 3-й Транспортной

Затянулось. Проект ремонта омской аварийной школы №88 с опозданием прошел экспертизу

8 декабря 2023, 04:10
Фото: Пресс-служба администрации Омска
Гимназия №88 на 3-й Транспортной

В Омске проект капремонта аварийной школы №88 прошел экспертизу

Завершить ремонтные работы, согласно условиям контракта, следовало до 20 декабря 2023 года.

В Омске компания «Домострой», по условиям заключенного в мае 2023 года контракта на 163,4 млн рублей, до 20 декабря должна была выполнить капремонт гимназии №88. Аварийное дошкольное учреждение находится на 3-й Транспортной, 5 в Октябрьском округе.

К самим ремонтным работам подрядчик не приступил, пока он выполняет проектные работы на объекте. Накануне проект как раз прошел экспертизу и получил положительное заключение экспертизы от ООО «Строительная экспертиза». Над технической частью проектной документации помимо «Домостроя» работала компания «Томстрой» из Томска.

Теперь, как ранее рассказали Городу55 в омской мэрии, можно будет определить окончательные сроки капремонта гимназии. Так как до завершения срока выполнения работ осталось меньше двух недель, ожидаемо, что работы продлят на 2024 год.

Напомним, что здание гимназии №88 возводилось с многочисленными ошибками. Но возвести вместо нее новую школу на Транспортных не представляется возможным. Участок под дошкольным учреждением слишком маленький для новой стройки. Поэтому и остается только вариант с капремонтом.

Компания «Домострой» стала второй подрядной организацией, работающей на объекте. Контракт с первым подрядчиком, СПК «АртСервис», расторгли из-за недостоверной предоставленной документации.

Это, кстати, не единственный образовательный объект в Омске, со строительством и ремонтом которого возникли проблемы. Так, ранее из-за нехватки материалов приостановили стройку новой школы микрорайоне Серебряный берег:

Нет материалов. В микрорайоне Серебряный берег приостановили стройку новой школы
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#Общество#Образование#Омск#Школа#Капремонт#Подрядчик#Капитальный ремонт школ#Новости#Юлия Истомина
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