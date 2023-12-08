Запустили первый котел. Когда батареи в квартирах омичей станут горячими

Posted Сегодня, 03:52
Published Сегодня, 03:52
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Updated Сегодня, 03:54
В «ТГК-11» сегодня, 8 декабря, рассказали, что в жилых домах и учреждения, запитанных от ТЭЦ-5, постепенно восстанавливается отопление. Минувшей ночью энергетики запустили в работу первый котел.
«Уже ночью в квартирах омичей стало заметно теплее. Второй котел запущен сегодня рано утром. Продолжается постепенный подъем температуры до необходимых параметров», — сообщили в компании.
Тем не менее, омичи продолжают оставлять жалобы в социальных сетях на холодные батареи в квартирах.
«Люди мерзнут! 15 с обогревателем! Добровольского, 4. В квартире двое маленьких детей. Мы просто не можем больше ждать. Решите наконец вопрос с отоплением. На улице -40», — оставила комментарий омичка Екатерина Герасимова на странице мэра города Сергея Шелеста.
«Теплее не стало. Воды даже горячей нет», — сообщил читатель Города55 Александр, проживающий на улице Звездова.
Напомним, что ТЭЦ-5 снизила подачу отопления из-за неисправности котлов. Произошло это в самый неподходящий момент, когда в регион пришли сильные морозы. Следком возбудил уголовное дело после массового отключения отопления.