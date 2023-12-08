Замшевая или кожаная обувь: что выбрать?

Замшевая обувь имеет роскошный вид и комфортна для ног. Она также теплее кожаной и может служить долго при правильном уходе. Кроме того, цвет замшевой обуви можно восстановить специальной краской. Однако замша требует тщательного ухода и плохо переносит влагу и грязь. Об этом пишет Общественная служба новостей.