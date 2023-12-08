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Posted Сегодня, 18:54

Published Сегодня, 18:54

Modified Сегодня, 19:00

Updated Сегодня, 19:00

Замшевая или кожаная обувь: что выбрать?

8 декабря 2023, 18:54
Когда выбираешь зимнюю обувь, часто возникает дилемма — кожа или замша. Оба материала хорошо выглядят, но чтобы сделать правильный выбор, нужно знать их достоинства и недостатки.

Замшевая обувь имеет роскошный вид и комфортна для ног. Она также теплее кожаной и может служить долго при правильном уходе. Кроме того, цвет замшевой обуви можно восстановить специальной краской. Однако замша требует тщательного ухода и плохо переносит влагу и грязь. Об этом пишет Общественная служба новостей.

Качественная кожаная обувь очень прочная и выглядит отлично. Она не пропускает влагу и «дышит», что делает ее комфортной для ног. Кожа также принимает форму ноги и легко поддается уходу. Но из-за сгибов на ней могут появляться заломы, а поверхность подвержена повреждениям.

Чтобы продлить срок службы обуви, нужно следовать правилам ухода. Для замшевой обуви это означает использовать специальные щетки и косметику, такую как влагозащитная пропитка и средства для очистки. Кожаную обувь желательно предварительно разносить дома и использовать защитные средства для соединения подошвы с верхом. Очистка производится специальными средствами, а кремы и пропитки помогают сохранить качество обуви.

Идеальным вариантом будет иметь несколько пар теплой обуви из кожи и замши. Таким образом, можно легче ухаживать за ними и продлить их срок службы.

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