«Замерзаем!»: омичи так и не смогли дождаться отопления, несмотря на обещания ТГК-11

Posted Сегодня, 08:05
Published Сегодня, 08:05
Modified Сегодня, 09:03
Updated Сегодня, 09:03
Читатели Города55 отреагировали на утреннее сообщение от ТГК-11 о том, что на ТЭЦ-5 запустили неисправные котлы. Омичи рассказали, что никакого повышения температуры в своих квартирах они пока не заметили.
«Я живу на Степана Разина, 3 возле Ленинградского моста. И уж точно придумывать не собираюсь, батареи как были холодные, так и есть.»
«Когда будет тепло в квартире по улице Звездова?»
«По улице Масленникова, 60 до сих пор холодные батареи. Что за издевательство? Прошло больше суток. В квартире дети. Это уже просто невыносимо.»
«Мы проживает по адресу 50 лет Профсоюзов, 81. С момента подачи в дома отопления, у нас никакого отопления не было и до сих пор нет. Квитанции приходят на оплату. В доме в основном проживают старики и молодые семьи с детьми. Куда только не обращались, никаких изменений не произошло. У нас в подвале вода, везде парит. Это какой-то кошмар.»
Жители дома по улице 50 лет Профсоюзов также сообщили, что вчера, 7 декабря, пытались дозвониться на прямую линию с губернатором Виталием Хоценко, однако сделать этого не получилось. Омичи планируют обратиться в администрацию президента из-за бездействия местных властей.
Отметим, что на той же улице «Тепловая компания» проводила ремонт коммуникаций и оставила после себя незасыпанную яму. Об этом сообщали читатели Города55 еще в начале ноября. В администрации Омска рассказали, что засыпят яму к 8 декабря, но тут помешали морозы.
«Контролируемое повреждение в районе ответственности абонента. Отопление и ГВС в домах есть. Бригада АО „Тепловая компания“ приступит к работам сразу после ослабления морозов», — сообщили сегодня в мэрии.