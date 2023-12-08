«Замерзаем!»: омичи так и не смогли дождаться отопления, несмотря на обещания ТГК-11

Отметим, что на той же улице «Тепловая компания» проводила ремонт коммуникаций и оставила после себя незасыпанную яму. Об этом сообщали читатели Города55 еще в начале ноября. В администрации Омска рассказали, что засыпят яму к 8 декабря, но тут помешали морозы.