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Из-за промерзших труб в общежитии Омской области пропало отопление

Выехал прокурор. Из-за промерзших труб в общежитии Омской области пропало отопление

8 декабря 2023, 08:45
Фото: пресс-служба прокуратуры Омской области

Из-за промерзших труб в общежитии Омской области пропало отопление

Жильцам дома нашли пункт временного размещения, пока аварийные бригады восстанавливают теплоснабжение.

В пресс-центре региональной прокуратуры сообщили о проверке в деревне Подгородка (Омский район). С раннего утра здесь нет отопления в общежитии. Как выяснилось, с 6 утра была приостановлена работа электрокотла.

Собственно, он и обеспечивает тепло в здании общежития. Оно, как известно, находится на балансе САУ «Подгородный лесхоз». Как выяснили сотрудники надзорного ведомства, в электрокотел перестала поступать холодная вода. Причина — перемерзание оборудования насосной станции.

Фото: пресс-служба прокуратуры Омской области

На место происшествия выехал прокурор Омского района Сергей Пономарев. Аварийные бригады пытаются восстановить теплоснабжение на объекте и вернуть подачу холодной воды. Представители прокуратуры контролируют процесс.

Оставшимся без отопления жильцам дома предоставили пункт временного размещения. Пока рабочие устраняют последствия аварии, к общежитию подключили электроконвекторы. В случае необходимости надзорное ведомство примет меры прокурорского реагирования.

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