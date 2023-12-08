Выехал прокурор. Из-за промерзших труб в общежитии Омской области пропало отопление

Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
Modified Сегодня, 08:49
Updated Сегодня, 08:49
В пресс-центре региональной прокуратуры сообщили о проверке в деревне Подгородка (Омский район). С раннего утра здесь нет отопления в общежитии. Как выяснилось, с 6 утра была приостановлена работа электрокотла.
Собственно, он и обеспечивает тепло в здании общежития. Оно, как известно, находится на балансе САУ «Подгородный лесхоз». Как выяснили сотрудники надзорного ведомства, в электрокотел перестала поступать холодная вода. Причина — перемерзание оборудования насосной станции.
На место происшествия выехал прокурор Омского района Сергей Пономарев. Аварийные бригады пытаются восстановить теплоснабжение на объекте и вернуть подачу холодной воды. Представители прокуратуры контролируют процесс.
Оставшимся без отопления жильцам дома предоставили пункт временного размещения. Пока рабочие устраняют последствия аварии, к общежитию подключили электроконвекторы. В случае необходимости надзорное ведомство примет меры прокурорского реагирования.