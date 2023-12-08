ВЦИОМ обнародовал рейтинг доверия россиян президенту и правительству

Posted Сегодня, 15:28
Published Сегодня, 15:28
Modified Сегодня, 15:29
Updated Сегодня, 15:29
Согласно результатам исследования, показатель одобрения деятельности Президента РФ составил 75,8 процента с 27 ноября по 3 декабря 2023 года. Это +0,6 п. п. за неделю. Положительная оценка работы премьер-министра РФ за этот же период составила 53,3 процента (+1,0 п. п.), правительства — 51,4 процента (+1,7 п. п.), сообщает ТАСС.
Уточняется, что на прямой вопрос о доверии главе государства Владимиру Путину положительный ответ дали 78,5 процента участников опроса (+0,0 п. п. за неделю). Показатель доверия Михаилу Мишустину составил 61,9 процента (+0,8 п. п. за неделю), Геннадию Зюганову — 31,5 процента (-0,6 п. п. за неделю). Сергею Миронову доверяют 27,9 процента опрошенных россиян (-1,5 п. п. за неделю), Леониду Слуцкому — 18,3 процента (+1,3 п. п. за неделю), Алексею Нечаеву — 8,4 процента (+0,6 п. п. за неделю).
Показатель Президента РФ в спонтанном рейтинге доверия политикам государства составил 37,3 процента (+0,0 п. п. за ноябрь). 2-е и 3-е места в прошлом месяце этого года — у Михаила Мишустина и Сергея Лаврова. Их показатели составили 16,6 процента (+1,0 п. п. за ноябрь) и 15,4 процента (+0,1 п. п. за ноябрь) соответственно.
Согласно результатам опроса, поддержка гражданами «Единой России» находится на уровне 39,8 процента (-1,1 п. п. за неделю). У Коммунистической партии РФ этот показатель составил 10,4 процента (+1,2 п. п. за неделю), у ЛДПР — 9,2 процента (+0,0 п. п. за неделю), у партии «Новые люди» — 5,0 процента (+0,6 п. п. за неделю), у партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 4,3 процента (-0,1 п. п. за неделю).