ВЦИОМ обнародовал рейтинг доверия россиян президенту и правительству

Показатель Президента РФ в спонтанном рейтинге доверия политикам государства составил 37,3 процента (+0,0 п. п. за ноябрь). 2-е и 3-е места в прошлом месяце этого года — у Михаила Мишустина и Сергея Лаврова. Их показатели составили 16,6 процента (+1,0 п. п. за ноябрь) и 15,4 процента (+0,1 п. п. за ноябрь) соответственно.