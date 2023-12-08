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Posted Сегодня, 07:33

Published Сегодня, 07:33

Modified Сегодня, 08:34

Updated Сегодня, 08:34

иллюстрация

Включат к вечеру. Жители центра Омска остались без газа из-за аномального похолодания

8 декабря 2023, 07:33
Фото: Город55
иллюстрация

В центре Омска пропало газоснабжение из-за аномального похолодания

По информации газовиков, удобства вновь появятся в домах уже этим вечером.

В Омской области продолжаются коммунальные аварии на фоне аномальных морозов. Так, в городе жильцы нескольких домов в Центральном округе остались без газа. Это случилось вчера, 7 декабря.

Как рассказали Городу55 в министерстве энергетики и ЖКК Омской области, удобств лишились жители многоэтажек по проспекту Карла Маркса, по улицам Циолковского, Иртышская Набережная, на Тимуровском и Спортивном проездах.

По информации АО «Омскгоргаз», восстановить газоснабжение планируется к 17:00 сегодняшнего дня. Как выяснил Город55, аварийное отключение случилось из-за того, что перемерзли сопла — каналы, по которым подается газ.

Напомним, что в Омске из-за поломки котлов на ТЭЦ-5 произошло массовое отключение отопления в разгар морозов. Ситуацию рассматривают в прокуратуре, а следователи уже возбудили уголовное дело.

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#Омск#Омская область#Похолодание#Новости#Омскгоргаз#Газоснабжение#Минэнерго Омской области#Отключение газа#Коммунальная авария#Алина Ясинская
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