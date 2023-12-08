Включат к вечеру. Жители центра Омска остались без газа из-за аномального похолодания

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
Modified Сегодня, 08:34
Updated Сегодня, 08:34
В Омской области продолжаются коммунальные аварии на фоне аномальных морозов. Так, в городе жильцы нескольких домов в Центральном округе остались без газа. Это случилось вчера, 7 декабря.
Как рассказали Городу55 в министерстве энергетики и ЖКК Омской области, удобств лишились жители многоэтажек по проспекту Карла Маркса, по улицам Циолковского, Иртышская Набережная, на Тимуровском и Спортивном проездах.
По информации АО «Омскгоргаз», восстановить газоснабжение планируется к 17:00 сегодняшнего дня. Как выяснил Город55, аварийное отключение случилось из-за того, что перемерзли сопла — каналы, по которым подается газ.
Напомним, что в Омске из-за поломки котлов на ТЭЦ-5 произошло массовое отключение отопления в разгар морозов. Ситуацию рассматривают в прокуратуре, а следователи уже возбудили уголовное дело.