В Омской области приняли закон о проведении выборов в условиях военного положения

Posted Сегодня, 02:54
Published Сегодня, 02:54
Modified Сегодня, 02:56
Updated Сегодня, 02:56
В Законодательном собрании Омской области внесли поправки в закон о выборах в органы местного самоуправления. Документ накануне, 7 декабря, подписал глава региона Виталий Хоценко.
В частности, к статье о проведение выборов при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации дополнилось и военное положение.
«При введении военного положения подготовка и проведение выборов в органы местного самоуправления осуществляются с учетом особенностей, установленных Федеральным законом „Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации“» — говорится в документе.
Поправки коснулись также предвыборной агитации. Программы кандидатов, их выступления и другие агитматериалы не должны будут содержать признаки экстремизма.
Ранее Город55 сообщал, что в январе пройдут дополнительные выборы в Горсовет. На мандат претендуют 6 человек.