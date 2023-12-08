Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:54

Published Сегодня, 02:54

Modified Сегодня, 02:56

Updated Сегодня, 02:56

Иллюстрация

В Омской области приняли закон о проведении выборов в условиях военного положения

8 декабря 2023, 02:54
Фото: 1MI
Иллюстрация

Омские депутаты приняли поправки о выборах в условиях военного положения

Поправки рассмотрели в Законодательном собрании. Накануне их подписал губернатор.

В Законодательном собрании Омской области внесли поправки в закон о выборах в органы местного самоуправления. Документ накануне, 7 декабря, подписал глава региона Виталий Хоценко.

В частности, к статье о проведение выборов при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации дополнилось и военное положение.

«При введении военного положения подготовка и проведение выборов в органы местного самоуправления осуществляются с учетом особенностей, установленных Федеральным законом „Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации“» — говорится в документе.

Поправки коснулись также предвыборной агитации. Программы кандидатов, их выступления и другие агитматериалы не должны будут содержать признаки экстремизма.

Ранее Город55 сообщал, что в январе пройдут дополнительные выборы в Горсовет. На мандат претендуют 6 человек.

Стало известно, кто претендует на место Виталия Путинцева в омском Горсовете
Узнать подробнее
#Общество#Омск#Омская область#Выборы#Губернатор#Кандидаты#Экстремизм#Режим повышенной готовности#Чрезвычайная ситуация#Горсовет#Военное положение#Поправки#Евгений Игишев#Федеральный закон#Законодательное собрание
Подпишитесь
«Кино» и «КиШ» на ста инструментах. Омичей пригласили на музыкальный перфоманс
Сегодня, 03:21
Запустили первый котел. Когда батареи в квартирах омичей станут горячими
Сегодня, 03:52
Затянулось. Проект ремонта омской аварийной школы №88 с опозданием прошел экспертизу
Сегодня, 04:10
В Омской области начальник ГИБДД «забыл» отправить в суд 21 дело на пьяных водителей
Вчера, 15:46
«Ни одного дня без запаха выхлопов». В Омске вновь ввели режим «черного неба»
Сегодня, 02:15