В Красноярском крае 35 коров погибли в ДТП с двумя фурами

Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
Modified Сегодня, 08:48
Updated Сегодня, 08:48
Инцидент произошел вечером 6 декабря, когда КамАЗ с перевозимыми им 40 головами скота выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Scania. В результате столкновения КамАЗ съехал в кювет, а водителя его госпитализировали, пишет RT.
Пять оставшихся в живых коров перегрузили в другую фуру. Также стоит отметить, что из грузовика Scania выпал груз, который попал в машину Lada. Остальные участники аварии не пострадали.