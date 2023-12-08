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В Красноярском крае 35 коров погибли в ДТП с двумя фурами

8 декабря 2023, 08:45
В Емельяновском районе Красноярского края 35 коров погибли в результате аварии двух грузовых автомобилей.

Инцидент произошел вечером 6 декабря, когда КамАЗ с перевозимыми им 40 головами скота выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Scania. В результате столкновения КамАЗ съехал в кювет, а водителя его госпитализировали, пишет RT.

Пять оставшихся в живых коров перегрузили в другую фуру. Также стоит отметить, что из грузовика Scania выпал груз, который попал в машину Lada. Остальные участники аварии не пострадали.

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