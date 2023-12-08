В Красноярском крае 35 коров погибли в ДТП с двумя фурами

Инцидент произошел вечером 6 декабря, когда КамАЗ с перевозимыми им 40 головами скота выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Scania. В результате столкновения КамАЗ съехал в кювет, а водителя его госпитализировали, пишет RT.