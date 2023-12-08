В Госдуме предложили ужесточить наказание для школьных охранников

Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
В Государственной Думе было предложено ужесточить наказание для охранников в школах. Парламентарий Сергей Колунов высказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» свою инициативу после трагедии в Брянске. Он считает, что необходимо провести проверку охранных агентств, работающих в школах, чтобы предотвратить подобные происшествия.
Предложение депутата заключается в создании реестра лицензированных частных охранных агентств, занятых охраной школ. Также необходимо определить критерии, по которым можно будет отнести данные агентства к «безопасной» или «опасной» категории. Если охранное агентство попадает в последнюю категорию, ему должны быть лишены лицензии, и его следует полностью исключить с рынка.
Депутат также обратил внимание на ответственность охранников в школах. Он отметил, что они не всегда осознают, что на них лежит ответственность за жизнь сотен и тысяч детей разных возрастов. Поэтому депутат считает необходимым ужесточить наказание за халатное отношение, недосмотр и попустительство со стороны охранников. Он предлагает разработать соответствующие поправки в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях и направить их в Росгвардию.