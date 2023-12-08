В Госдуме предложили ужесточить наказание для школьных охранников

Депутат также обратил внимание на ответственность охранников в школах. Он отметил, что они не всегда осознают, что на них лежит ответственность за жизнь сотен и тысяч детей разных возрастов. Поэтому депутат считает необходимым ужесточить наказание за халатное отношение, недосмотр и попустительство со стороны охранников. Он предлагает разработать соответствующие поправки в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях и направить их в Росгвардию.