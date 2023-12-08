Традиции в день Егория Зимнего, Юрия Холодного — 9 декабря

Когда сегодня сталкиваешься с проблемами со здоровьем, важно не носить потрепанную или грязную одежду. По верованию, даже маленькие детали — такие, как отсутствие пуговицы, грязный воротник или порванный карман — могут негативно сказаться на жизни человека. Также важно быть щедрым и не жадничать не только 9 декабря (26 ноября по старому стилю), но и в любой другой день.