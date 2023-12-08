Традиции в день Егория Зимнего, Юрия Холодного — 9 декабря

Posted Сегодня, 19:01
Published Сегодня, 19:01
Modified Сегодня, 19:10
Updated Сегодня, 19:10
Общественная служба новостей рассказывает о том, что можно и что нельзя делать в этот день.
В Древней Руси Георгий был считан покровителем земледельцев, и его день имел большое значение. В это время крестьяне имели право менять своих землевладельцев по своему выбору. Однако позже этот обычай был запрещен Борисом Годуновым. Тем не менее, в памяти народа сохранились слова: «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!».
Также с этой датой связаны другие верования и запреты, которые наши предки старались уважать. В этот день не рекомендуется быть ленивым, поскольку по преданию, это может привести к множеству непредвиденных дел, с которыми придется мириться на протяжении длительного времени.
Когда сегодня сталкиваешься с проблемами со здоровьем, важно не носить потрепанную или грязную одежду. По верованию, даже маленькие детали — такие, как отсутствие пуговицы, грязный воротник или порванный карман — могут негативно сказаться на жизни человека. Также важно быть щедрым и не жадничать не только 9 декабря (26 ноября по старому стилю), но и в любой другой день.
Наши предки считали, что помощь нуждающимся людям и бездомным животным, а также раздача всех своих долгов в этот день привлечет удачу в новом году. Если планируется дальнее путешествие, особенно за ним следует распитие алкогольных напитков, лучше отложить его на другую дату. На Руси говорили, что такое времяпрепровождение обернется бедами.
В день Егория Зимнего или Юрия Холодного наши предки ходили в церковь и молились святому. Они просили охранять домашний скот от бед и везения в крестьянских делах. Сегодня перед отправлением в путь обычно служили молебен о благополучном путешествии.
Также наши предки старались раздавать все свои долги перед этой датой, поскольку считалось, что иначе можно провести всю жизнь в состоянии должника. В этот день также полезно посетить баню и хорошенько париться дубовым веником, поскольку считалось, что это придает больше энергии и укрепляет здоровье.