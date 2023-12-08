Posted Сегодня, 10:05
Published Сегодня, 10:05
Modified Сегодня, 10:07
Updated Сегодня, 10:07
Согласно результатам этого исследования, только 20% жителей Германии считают работу Шольца удовлетворительной, сообщает издание Bild, пишет RT.
За последний месяц поддержка канцлера сократилась на 8%, а его партия СДПГ также теряет популярность.
Ранее Financial Times отмечала, что экономическая система, созданная Шольцем для борьбы с кризисами в Германии, разрушилась после изъятия 60 миллиардов евро из бюджета страны.