Шольц обновил антирекорд и стал самым непопулярным канцлером ФРГ с 1997 года

Глава правительства Германии Олаф Шольц установил новый рекорд по низкому рейтингу и стал самым непопулярным канцлером с 1997 года, таковы данные опроса, проведенного ARD Germany.