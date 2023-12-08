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Published Сегодня, 10:05

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Updated Сегодня, 10:07

Шольц обновил антирекорд и стал самым непопулярным канцлером ФРГ с 1997 года

8 декабря 2023, 10:05
Глава правительства Германии Олаф Шольц установил новый рекорд по низкому рейтингу и стал самым непопулярным канцлером с 1997 года, таковы данные опроса, проведенного ARD Germany.

Согласно результатам этого исследования, только 20% жителей Германии считают работу Шольца удовлетворительной, сообщает издание Bild, пишет RT.

За последний месяц поддержка канцлера сократилась на 8%, а его партия СДПГ также теряет популярность.

Ранее Financial Times отмечала, что экономическая система, созданная Шольцем для борьбы с кризисами в Германии, разрушилась после изъятия 60 миллиардов евро из бюджета страны.

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