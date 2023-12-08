«Разводят руками». В омской многоэтажке прорвало трубу прямо в подъезде

Posted Сегодня, 10:58
Published Сегодня, 10:58
Modified Сегодня, 11:02
Updated Сегодня, 11:02
О происшествии Городу55 рассказала жительница дома. На фото, которые она прислала в редакцию, можно увидеть, что вода из трубы уже стекает по стенам, образуя на полу огромные лужи.
Однако ситуацию никто решать не торопится. По словам омички, жильцы вызывали слесарей для устранения прорыва, но они лишь разводили руками и сообщали, что ничем помочь не могут.
«Шебалдина 31, 2 подъезд. Слесаря приходят, разводят руками и ничего не делают. Дом замерзает», — написала женщина.
Напомним, что сегодня коммунальная авария произошла и по другому адресу. В микрорайоне Амур-2 в одной из квартир дома по улице 1-й Амурский проезд, 1 прорвало батарею. Из-за обилия воды, кипяток распространился на три этажа.