Проверит прокуратура. В Омской области без газа остались 135 жилых помещений

Posted Сегодня, 14:34
Published Сегодня, 14:34
Modified Сегодня, 14:38
Updated Сегодня, 14:38
Отключение произошло сегодня в 5 часов утора. Причина — выход из строя газорегуляторного пункта на ул. Механизаторская. Из-за этого без природного газа, используемого для отопления, остались 292 жителя поселка Октябрьский и 135 жилых помещений.
На место происшествия выехал Тюкалинский межрайонный прокурор Андрей Амельченко, в поселке он организовал собрание жителей. Сейчас ведутся работы по восстановлению газоснабжения и подачи тепловой энергии. Кроме того, для жителей поселка организован пункт временного размещения.
По факту случившегося Тюкалинская межрайонная прокуратура организовала проверку соблюдения закона о газо- и теплоснабжении в деятельности ресурсоснабжающей организации, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.