Проверит прокуратура. В Омской области без газа остались 135 жилых помещений

На место происшествия выехал Тюкалинский межрайонный прокурор Андрей Амельченко, в поселке он организовал собрание жителей. Сейчас ведутся работы по восстановлению газоснабжения и подачи тепловой энергии. Кроме того, для жителей поселка организован пункт временного размещения.