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Published Сегодня, 14:34

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Updated Сегодня, 14:38

Прокуратура начала проверку после масштабного отключения газа в Омской области

Проверит прокуратура. В Омской области без газа остались 135 жилых помещений

8 декабря 2023, 14:34
Фото: Прокуратура Омской области

Прокуратура начала проверку после масштабного отключения газа в Омской области

Отключение газоснабжения произошло в поселке Октябрьский Тюкалинского района.

Отключение произошло сегодня в 5 часов утора. Причина — выход из строя газорегуляторного пункта на ул. Механизаторская. Из-за этого без природного газа, используемого для отопления, остались 292 жителя поселка Октябрьский и 135 жилых помещений.

На место происшествия выехал Тюкалинский межрайонный прокурор Андрей Амельченко, в поселке он организовал собрание жителей. Сейчас ведутся работы по восстановлению газоснабжения и подачи тепловой энергии. Кроме того, для жителей поселка организован пункт временного размещения.

По факту случившегося Тюкалинская межрайонная прокуратура организовала проверку соблюдения закона о газо- и теплоснабжении в деятельности ресурсоснабжающей организации, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

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#Омск#Омская область#Прокуратура#Газ#Газификация#Новости#Газоснабжение#Отключение газа#Газопровод#Анастасия Баянова
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