При участии главы Минвостокразвития запущены социально значимые объекты в Норильске

Алексей Чекунков сообщил, что Правительством России был утвержден перечень опорных населенных пунктов, расположенных в Арктической зоне, которые станут основой для реализации экономических и инфраструктурных проектов. В числе этих населенных пунктов — Норильск. В городе уже не один год продолжается реализация одного из крупнейших комплексных планов развития в Арктике. Отметим, что план поручил разработать председатель правительства Михаил Мишустин. Министр подчеркнул, что хорошие темпы реализации этого плана позволят реализовать его и на территории других арктических регионов. Чекунков также обратил внимание на то, что сегодня в Норильске открываются новые промышленные и социальные объекты.