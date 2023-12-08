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При участии главы Минвостокразвития запущены социально значимые объекты в Норильске

При участии главы Минвостокразвития запущены социально значимые объекты в Норильске

8 декабря 2023, 10:54
Фото: Марина Пешкова
Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков во время рабочей поездки в Норильск дал оценку реализации комплексного плана по социально-экономическому развитию города.

Министр также ознакомился с основными проектами «Норникеля», которые направлены на улучшение качества жизни в этом крупном промышленном центре России, пишут newizv.ru.

Напомним, в феврале 2021 года было подписано четырехстороннее соглашение о реализации комплексных мер социально-экономического развития Норильска до 2024 года. Его сторонами выступили Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, горно-металлургическая компания «Норникель», Красноярский край и Норильск. Все проекты, которые должны быть реализованы в период с 2021 по 2035 год, оцениваются в 120 миллиардов рублей. Из них 81,3 миллиарда рублей — средства «Норникеля».

В ходе делового визита в Норильск Алексей Чекунков лично осмотрел первый дом, сданный в городе по программе реновации. В доме 90 квартир. Это жилье предназначено для сотрудников, приглашенных на работу в Норильский дивизион компании. Глава министерства ознакомился и с ходом реализации других жилищных проектов.

Также министр посетил современный комплекс для оперативных служб на Надеждинском металлургическом заводе. Этот объект был создан в процессе реализации «Серной программы» — крупнейшего в стране проекта в области экологии.

Как отметил Николай Уткин, старший вице-президент «Норникеля», город меняется, а вместе с ним меняется и компания. Городская среда в целом и рабочие и рекреационные пространства в частности становятся более комфортными и доступными.

Без внимания не остались и проекты в сфере городской среды. Чекунков посетил одну из новых теплых остановок в городе и проехал на современном автобусе.

Кроме этого, министр открыл новую ледовую арену «Айсберг» в Талнахе. Инициатором строительства этого объекта для хоккея и катания выступил «Норникель».

Алексей Чекунков сообщил, что Правительством России был утвержден перечень опорных населенных пунктов, расположенных в Арктической зоне, которые станут основой для реализации экономических и инфраструктурных проектов. В числе этих населенных пунктов — Норильск. В городе уже не один год продолжается реализация одного из крупнейших комплексных планов развития в Арктике. Отметим, что план поручил разработать председатель правительства Михаил Мишустин. Министр подчеркнул, что хорошие темпы реализации этого плана позволят реализовать его и на территории других арктических регионов. Чекунков также обратил внимание на то, что сегодня в Норильске открываются новые промышленные и социальные объекты.

Перед рабочей поездкой главы Минвостокразвития у комплексного плана развития города появилась своя цифровая платформа, позволяющая сформировать представление о будущем облике Норильска и всех объектах реновации, — «Норильск-2035».

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