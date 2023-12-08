Президент России поздравил народную артистку СССР Алису Фрейндлих с днем рождения

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Published Сегодня, 08:37
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Updated Сегодня, 08:39
Президент России Владимир Путин поздравил актрису Алису Фрейндлих с днем рождения. Соответствующее поздравление размещено на официальном сайте Кремля, уточняет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
В своем письме президент пожелал здоровья, вдохновения и всего самого лучшего. Он отметил ее выдающиеся актерские способности и значимость для российского кинематографа. Поклонники актрисы отвечают ей искренней, непреходящей любовью.
Алиса Бруновна Фрейндлих родилась 8 декабря 1934 года. Ей исполнилось 89 лет. Она получила звание народной артистки СССР и была лауреатом нескольких государственных премий РФ. Также ей присуждена госпремия РСФСР имени К. С. Станиславского и премия Правительства РФ.
Актриса известна своими ролями в таких фильмах, как «Служебный роман», «Д’Артаньян и три мушкетера», «Опасный возраст» и другие.
Алиса Фрейндлих была замужем три раза. Она имеет дочь от одного из своих браков.
С 1983 года актриса работает в Большом драматическом театре имени Г. А. Товстоногова.