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Президент России поздравил народную артистку СССР Алису Фрейндлих с днем рождения

Президент России поздравил народную артистку СССР Алису Фрейндлих с днем рождения

8 декабря 2023, 08:37
Фото: 1MI
Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку СССР Алису Фрейндлих с днем рождения, высказав ей слова признания и благодарности за ее великолепные актерские достижения и преданность творчеству на протяжении многих лет.

Президент России Владимир Путин поздравил актрису Алису Фрейндлих с днем рождения. Соответствующее поздравление размещено на официальном сайте Кремля, уточняет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В своем письме президент пожелал здоровья, вдохновения и всего самого лучшего. Он отметил ее выдающиеся актерские способности и значимость для российского кинематографа. Поклонники актрисы отвечают ей искренней, непреходящей любовью.

Алиса Бруновна Фрейндлих родилась 8 декабря 1934 года. Ей исполнилось 89 лет. Она получила звание народной артистки СССР и была лауреатом нескольких государственных премий РФ. Также ей присуждена госпремия РСФСР имени К. С. Станиславского и премия Правительства РФ.

Актриса известна своими ролями в таких фильмах, как «Служебный роман», «Д’Артаньян и три мушкетера», «Опасный возраст» и другие.

Алиса Фрейндлих была замужем три раза. Она имеет дочь от одного из своих браков.

С 1983 года актриса работает в Большом драматическом театре имени Г. А. Товстоногова.

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