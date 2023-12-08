Президент России поздравил народную артистку СССР Алису Фрейндлих с днем рождения

Алиса Бруновна Фрейндлих родилась 8 декабря 1934 года. Ей исполнилось 89 лет. Она получила звание народной артистки СССР и была лауреатом нескольких государственных премий РФ. Также ей присуждена госпремия РСФСР имени К. С. Станиславского и премия Правительства РФ.