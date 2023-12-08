«Премия Рунета — 2023»: объявлен шорт-лист на основе голосования

Как сообщает properm.ru, с 5 по 6 декабря состоялся первый этап голосования, после чего к процессу подключился экспертный совет в составе ведущих представителей отрасли, общественных и государственных деятелей. Этот этап продлится до 14 декабря, после чего эксперты назовут трех равноправных лауреатов в каждой номинации. Еще один лауреат будет выбран искусственным интеллектом.