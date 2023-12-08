«Премия Рунета — 2023»: объявлен шорт-лист на основе голосования

Posted Сегодня, 19:58
Published Сегодня, 19:58
Modified Сегодня, 19:58
Updated Сегодня, 19:58
Согласно правилам экспертного голосования финалистами становятся 10 организаций и проектов в каждой из номинаций, набравших максимальное число голосов. В основу шорт-листа «Премии Рунета» положены результаты голосования экспертного клуба.
В шорт-лист, который представлен на официальном сайте премии, в номинацию «Наука, технологии и инновации» включили проект о молодых ученых «Х-Разработка», реализованный медиахолдингом 1MI при участии ИРИ.
Как сообщает properm.ru, с 5 по 6 декабря состоялся первый этап голосования, после чего к процессу подключился экспертный совет в составе ведущих представителей отрасли, общественных и государственных деятелей. Этот этап продлится до 14 декабря, после чего эксперты назовут трех равноправных лауреатов в каждой номинации. Еще один лауреат будет выбран искусственным интеллектом.
Имена победителей объявят 15 декабря на торжественной церемонии вручения наград.
По словам Екатерины Демкиной, исполнительного директора РАЭК, перед экспертным клубом стояла непростая задача — выбрать по 10 проектов в каждой из номинаций. «Совсем скоро мы узнаем, кто получит заветную статуэтку и впишет имя в историю Рунета», — заключила она.
Конкурс организован РАЭК и проводится при поддержке Минцифры и АНО «Цифровая экономика».
В этом году «Премия Рунета» проходит при участии крупнейших компаний сферы ИТ: «Яндекса», VK, Rutube, АО «Тинькофф Банк», ВТБ, а также Tele2, «Авиасейлс», Координационного центра доменов .RU/.РФ и Looky. Информационным партнером события выступает медиахолдинг 1MI.