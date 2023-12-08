Праздник с головной болью. В новогоднюю ночь омичей ждет магнитная буря

Posted 8 декабря 2023, 06:26
Published 8 декабря 2023, 06:26
Modified 8 декабря 2023, 06:28
Updated 8 декабря 2023, 06:28
Омскую область 31 декабря и 1 января накроет магнитная буря, прогнозируют специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. Уровень бури будет соответствовать значению G1 (слабая буря).
Также в декабре магнитные бури ожидаются 18, 19 и 22 числа. 12 и 23 декабря и 2 января магнитосфера будет оставаться возбужденной.
Метеозависимые люди во время магнитных бурь могут почувствовать недомогание. Оно проявляется в головной боли, головокружениях, бессоннице или сонливости. Может вызвать жар, приливы и панические атаки.
Напомним, что в настоящее время в Омскую область пришли сильные морозы. Согласно прогнозу синоптиков, аномально низкие температуры продержатся в регионе до начала следующей недели.