Posted Сегодня, 10:26
Published Сегодня, 10:26
Modified Сегодня, 10:28
Updated Сегодня, 10:28
Сенатор от Красноярского края, Александр Усс, считает, что объявление о награде за информацию о местонахождении Артема является лишь еще одним актом представления, которое проводит Госдепартамент, пишет RT.
По словам сенатора, объявление о награде в 7 миллионов долларов за информацию, которая уже известна всем, является лишь частью этого спектакля. Он также подчеркнул, что все это нарушает принцип законности и не уважает права человека.
Александр Усс отметил, что Артем находится в России, и представители американских властей могут приехать и задать все вопросы, но, похоже, им не интересна правда.
Артем сам ранее заявил, что преследование со стороны американских властей имеет политические мотивы.