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Published Сегодня, 10:26

Modified Сегодня, 10:28

Updated Сегодня, 10:28

Отец Усса назвал очередным спектаклем заявление Госдепа США о его сыне

8 декабря 2023, 10:26
Отец Артема Усса назвал заявление Госдепартамента США о его сыне очередным представлением.

Сенатор от Красноярского края, Александр Усс, считает, что объявление о награде за информацию о местонахождении Артема является лишь еще одним актом представления, которое проводит Госдепартамент, пишет RT.

По словам сенатора, объявление о награде в 7 миллионов долларов за информацию, которая уже известна всем, является лишь частью этого спектакля. Он также подчеркнул, что все это нарушает принцип законности и не уважает права человека.

Александр Усс отметил, что Артем находится в России, и представители американских властей могут приехать и задать все вопросы, но, похоже, им не интересна правда.

Артем сам ранее заявил, что преследование со стороны американских властей имеет политические мотивы.

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