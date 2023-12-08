ООО «БАС» наградили за вклад в развитие отрасли отечественных беспилотников

Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 09:23
Updated Сегодня, 09:23
После получения награды за формирование рынка отрасли беспилотных летательных систем Алексей Куканов, управляющий директор по работе с цифровыми активами Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), пояснил, что разработанная совместно с НТИ и ВЭБ РФ методика, представляющая симбиоз экспертизы и компетенций, позволила определить потенциальную емкость рынка БАС еще до его формирования. Работа в этом направлении продолжается, пишет newizv.ru.
«Наша работа была высоко оценена и взята за основу расчета параметров рынка, заложенных в нацпроекте», — сказал представитель ГТЛК.
Премия за профессиональную экспертизу решений была вручена генеральному директору ООО «БАС» Алексею Варятченко. Он отметил, что компания только начинает свой путь и ей предстоит решить множество задач. Сегодня ООО «БАС», как оператор беспилотной авиации, имеет флот лучших моделей авиабеспилотников и считается инициатором развития инфраструктуры и совершенствования нормативной базы отрасли. На церемонии награждения отдельно остановились на том, что «БАС» выполняет функцию технологического полигона для тестирования и отбора инновационных решений, а также разработок для эффективной интеграции беспилотников в пилотируемое пространство.
Специальный представитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития, генеральный директор АНО «Платформа Национальной технологической инициативы» Дмитрий Песков отметил, что премия «Архитектура неба», которую организовали «Платформа Национальной технологической инициативы», Университет НТИ 2035 и Фонд поддержки проектов НТИ в формате специальной номинации всероссийской премии «Технологический прорыв» среди лидеров отрасли БАС, проводится в первый раз.
«Сегодня мы награждаем представителей отрасли БАС, ожидая в следующем году еще больше новых достижений и прорывных проектов», — сказал Песков.
В этом году премию в пяти номинациях, которые соответствуют тематике федеральных проектов национального проекта «Беспилотные авиационные системы», получили еще 42 компании, работающие в отрасли БАС: «Аэромакс», «Машины Тюринга», «Геоскан», «Ситроникс», «Газпром», «Ростелеком» и другие. За 3 года лауреатами премии «Технологический прорыв», которая вошла в список мероприятий Десятилетия науки и технологий в РФ, стали главы 170 отечественных производственных, научных и образовательных организаций.