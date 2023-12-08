ООО «БАС» наградили за вклад в развитие отрасли отечественных беспилотников

Премия за профессиональную экспертизу решений была вручена генеральному директору ООО «БАС» Алексею Варятченко. Он отметил, что компания только начинает свой путь и ей предстоит решить множество задач. Сегодня ООО «БАС», как оператор беспилотной авиации, имеет флот лучших моделей авиабеспилотников и считается инициатором развития инфраструктуры и совершенствования нормативной базы отрасли. На церемонии награждения отдельно остановились на том, что «БАС» выполняет функцию технологического полигона для тестирования и отбора инновационных решений, а также разработок для эффективной интеграции беспилотников в пилотируемое пространство.