«Обреченность во взгляде». Омичи пожаловались на транспортное сообщение с ЖД вокзалом

Напомним, что вчера на транспортное сообщение пожаловались и жители поселка Светлый. Местные рассказали, что люди стояли на остановке в ожидании автобуса с 12:30 до 13:37, за это время успели сильно замерзнуть. После чего приехал автобус №61, но перед тем, как запустить людей в салон и отправиться по маршруту, он отправился на стоянку без объяснения причины.