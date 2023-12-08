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Омичи пожаловались на работу общественного транспорта в привокзальном поселке

«Обреченность во взгляде». Омичи пожаловались на транспортное сообщение с ЖД вокзалом

8 декабря 2023, 09:25
Фото: 1MI

Омичи пожаловались на работу общественного транспорта в привокзальном поселке

По словам местных жителей, один из популярных маршрутов без предупреждения перестал ходить из-за морозов.

Речь идет о маршруте №51 («Сады Березка» — «Сады Заря-3»). Об отсутствии транспорта в утренние часы рассказала омича, которая прождала его на автобусной остановке больше получаса. Жалоба появилась в паблике «Омск ВК».

«Это какое-то безобразие, сегодня морозы до -40, а в городе перестал ходить маршрут №51. На ул. Рождественского с утра, 7:00–7:35, не смогла дождаться. Обморозилась. Пришлось ехать с тремя пересадками до кислородного завода», написала женщина.

Кроме того, она отметила, что в привокзальном поселке ситуация с общественным транспортом заметно ухудшилась. Популярные маршруты теперь ходят реже обычного, а местным жителям приходится идти на другую ближайшую остановку — «Улицу Рождественского».

«Мало того что здесь давно не ходят маршрутки №550, и редкий гость №69 маршрут автобуса. Люди дружно, с обреченностью во взгляде, идут на ул. Рождественского. Посмотрела на Яндекс картах, там вообще их нет. Просто не вышел маршрут в морозы! Позвонила на горячую линию мэру, но она отключена. Позвонила в департамент транспорта, там всегда сильно удивляются, как так?! Мы же хорошо добираемся!» — добавила омичка.

Напомним, что вчера на транспортное сообщение пожаловались и жители поселка Светлый. Местные рассказали, что люди стояли на остановке в ожидании автобуса с 12:30 до 13:37, за это время успели сильно замерзнуть. После чего приехал автобус №61, но перед тем, как запустить людей в салон и отправиться по маршруту, он отправился на стоянку без объяснения причины.

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#Транспорт#Омск#Омская область#Общественный транспорт#Проезд в общественном транспорте#Новости#Пассажирский транспорт#Анастасия Баянова
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