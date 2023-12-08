Новый год — новый ремонт. После Ленинградского моста перекроют мост у Телецентра

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
В ближайшие два года в областном центре будут капитально ремонтировать мост имени 60-летия ВЛКСМ. Соответствующие работы оцениваются в 2,5 млрд рублей. Об этом пишет РИА «Омск-информ» со ссылкой на департамент строительства администрации Омска.
Капитальный ремонт моста у Телецентра собираются организовать в середине лета 2024 года и закончить к концу 2025 года. Проектно-изыскательные работы завершены. Этим занимались специалисты ООО «Мост». Всю подготовленную документацию и результаты изысканий отправили на государственную экспертизу. Планируется, что в первые три месяца нового года будет выдано положительное заключение экспертизы.
Мост имени 60-летия ВЛКСМ будут ремонтировать также, как и Ленинградский — планируется частичное перекрытие движения, в том числе корректировка схемы маршрутов троллейбусов.
Напомним, что Ленинградский мост подрядчик ООО «СтройТраст» должен полностью отремонтировать к концу весны 2024 года. Стоимость работ составила 1,9 млрд рублей. Средства выделены из бюджетов всех уровней.