Новый год — новый ремонт. После Ленинградского моста перекроют мост у Телецентра

Капитальный ремонт моста у Телецентра собираются организовать в середине лета 2024 года и закончить к концу 2025 года. Проектно-изыскательные работы завершены. Этим занимались специалисты ООО «Мост». Всю подготовленную документацию и результаты изысканий отправили на государственную экспертизу. Планируется, что в первые три месяца нового года будет выдано положительное заключение экспертизы.