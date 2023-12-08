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Published Сегодня, 10:15

Modified Сегодня, 10:19

Updated Сегодня, 10:19

иллюстрация

Новый год — новый ремонт. После Ленинградского моста перекроют мост у Телецентра

8 декабря 2023, 10:15
Фото: Город55
иллюстрация

Летом 2024 года после ремонта Ленинградского моста перекроют мост у Телецентра

На капитальный ремонт еще одного мостового сооружения в Омске потребуется больше двух миллиардов рублей.

В ближайшие два года в областном центре будут капитально ремонтировать мост имени 60-летия ВЛКСМ. Соответствующие работы оцениваются в 2,5 млрд рублей. Об этом пишет РИА «Омск-информ» со ссылкой на департамент строительства администрации Омска.

Капитальный ремонт моста у Телецентра собираются организовать в середине лета 2024 года и закончить к концу 2025 года. Проектно-изыскательные работы завершены. Этим занимались специалисты ООО «Мост». Всю подготовленную документацию и результаты изысканий отправили на государственную экспертизу. Планируется, что в первые три месяца нового года будет выдано положительное заключение экспертизы.

Мост имени 60-летия ВЛКСМ будут ремонтировать также, как и Ленинградский — планируется частичное перекрытие движения, в том числе корректировка схемы маршрутов троллейбусов.

Напомним, что Ленинградский мост подрядчик ООО «СтройТраст» должен полностью отремонтировать к концу весны 2024 года. Стоимость работ составила 1,9 млрд рублей. Средства выделены из бюджетов всех уровней.

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#Город#Транспорт#Ремонт#Омск#Омская область#Мост#Капитальный ремонт#Мост 60-летия BЛКСМ#Новости#Алина Ясинская
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