gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 декабря 2023, 10:15

Published 8 декабря 2023, 10:15

Modified 8 декабря 2023, 10:19

Updated 8 декабря 2023, 10:19

иллюстрация

Новый год — новый ремонт. После Ленинградского моста перекроют мост у Телецентра

8 декабря 2023, 10:15
Фото: Город55. иллюстрация

Летом 2024 года после ремонта Ленинградского моста перекроют мост у Телецентра

На капитальный ремонт еще одного мостового сооружения в Омске потребуется больше двух миллиардов рублей.

В ближайшие два года в областном центре будут капитально ремонтировать мост имени 60-летия ВЛКСМ. Соответствующие работы оцениваются в 2,5 млрд рублей. Об этом пишет РИА «Омск-информ» со ссылкой на департамент строительства администрации Омска.

Капитальный ремонт моста у Телецентра собираются организовать в середине лета 2024 года и закончить к концу 2025 года. Проектно-изыскательные работы завершены. Этим занимались специалисты ООО «Мост». Всю подготовленную документацию и результаты изысканий отправили на государственную экспертизу. Планируется, что в первые три месяца нового года будет выдано положительное заключение экспертизы.

Мост имени 60-летия ВЛКСМ будут ремонтировать также, как и Ленинградский — планируется частичное перекрытие движения, в том числе корректировка схемы маршрутов троллейбусов.

Напомним, что Ленинградский мост подрядчик ООО «СтройТраст» должен полностью отремонтировать к концу весны 2024 года. Стоимость работ составила 1,9 млрд рублей. Средства выделены из бюджетов всех уровней.

Пробки продолжатся. В Омске собираются капитально отремонтировать еще два моста
Узнать подробнее
В Омске ввели в эксплуатацию развязку у Ленинградского моста за 242 млн рублей
Узнать подробнее
#Город#Транспорт#Ремонт#Омск#Омская область#Мост#Капитальный ремонт#Мост 60-летия BЛКСМ#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика