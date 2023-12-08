Начал работать сервис «Правовой гид» Корпорации МСП

Posted Сегодня, 12:28
Published Сегодня, 12:28
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич заявил, что ограниченность штата является одной из ключевых проблем сектора МСП. Поэтому юристов в штате обычно нет, но юридические вопросы возникают часто. Корпорация регулярно получает запросы на юридическую поддержку. Именно поэтому родилась идея создать «Правовой гид», пишет ria.ru.
Проверка работы сервиса стартовала в середине ноября. В бета-тестировании участвовали реальные представители малого, среднего и микробизнеса.
Всего за время тестирования от пользователей поступило свыше 60 обращений. Вопросы были самыми разными: нужно ли получать лицензию для курсов по йоге, как разместить вывеску на балконе и др.
Исаевич отметил, что «Правовой гид» создан для получения информации, а для жалоб и решения проблем на платформе МСП.РФ действует «Сервис 360».
Напомним, цифровая платформа для малого и среднего бизнеса была разработана Корпорацией МСП и Минэкономразвития РФ для повышения доступности услуг и мер поддержки малого и среднего бизнеса. Её создание и развитие предусмотрены нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство».