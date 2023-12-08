На выставке «Россия» Ставрополье презентует оригинальную программу на день края

Posted Сегодня, 07:51
Published Сегодня, 07:51
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Updated Сегодня, 07:51
Патриотическим мероприятиям отведена большая часть программы дня региона. 25 героев России из разных уголков страны посетят стенд Ставрополья, чтобы поделиться опытом в патриотическом воспитании молодых россиян. Жители края расскажут, как за счет последовательной реализации государственных программ здесь уже более 40 лет проходит военно-патриотическая игра «Зарница».
Кроме концертных выступлений местных исполнителей, в культурную программу дня региона войдут мастер-класс известного ставропольского художника и развлекательные мероприятия от аниматоров, пишет newstracker.ru.
Гости экспозиций стенда Ставрополья оценят казачий колорит региона во время проведения традиционной свадебной церемонии. Кроме того, они увидят выступление казачьего Деда Мороза и смогут посетить спектакль-концерт «В гостях у казаков-некрасовцев».
По словам губернатора края, на экспозициях стенда уже побывали почти 800 тысяч посетителей, которые смогли прикоснуться к его богатой культуре. Гостям рассказали о туристических, рекреационных и инвестиционных возможностях Ставрополья. Владимир Владимиров подчеркнул, что он надеется на скорый визит в регион посетителей стенда, которые смогут заново открыть для себя теплое, гостеприимное и щедрое Ставрополье.
Важное место на стенде Ставропольского края занимают молодежные проекты, активно затрагивается и тема развития отраслей туризма и зеленой энергетики. Организаторы экспозиций сообщают, что в 2019 году в Ставрополье заработала промышленная солнечная электростанция, а в 2020 году здесь приступили к возведению ветропарков — уже к следующему году их станет семь.
В России в последние годы активно развивается направление внутреннего туризма. В частности, это происходит за счет курортов Ставропольского края. В течение пяти лет на территории Кавказских Минеральных Вод удалось реализовать 113 проектов в сфере строительства и ремонта предприятий гостиничного и санаторно-курортного бизнеса, создан современный номерной фонд почти на пять тысяч мест. В день региона среди лучших участников викторины на знание Ставрополья состоится розыгрыш трех путевок в Ессентуки, победители смогут в реальности насладиться удивительной природой Кавказа.