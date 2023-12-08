На выставке «Россия» Ставрополье презентует оригинальную программу на день края

В России в последние годы активно развивается направление внутреннего туризма. В частности, это происходит за счет курортов Ставропольского края. В течение пяти лет на территории Кавказских Минеральных Вод удалось реализовать 113 проектов в сфере строительства и ремонта предприятий гостиничного и санаторно-курортного бизнеса, создан современный номерной фонд почти на пять тысяч мест. В день региона среди лучших участников викторины на знание Ставрополья состоится розыгрыш трех путевок в Ессентуки, победители смогут в реальности насладиться удивительной природой Кавказа.