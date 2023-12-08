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Posted Сегодня, 07:14

Published Сегодня, 07:14

Modified Сегодня, 07:18

Updated Сегодня, 07:18

иллюстрация

Курс на север. Следующей весной из Омска запустят прямой рейс в Норильск

8 декабря 2023, 07:14
Фото: Город55
иллюстрация

Весной 2024 года из Омска запустят прямой рейс в Норильск

Минимальная стоимость билета в одну сторону составляет почти 21 тыс рублей.

В 2024 году будет запущен рейс из Омска в Норильск. Перевозчиком выступит авиакомпания «Северный ветер». Об возобновлении направления сообщается на сайте организации. Продажа билетов уже открыта.

Пассажиры на этом направлении будут летать на Boeing 737–800. На сайте компании указано, что лайнер будут отправлять один раз в неделю туда и обратно. Первое отправление запланировано на 24 мая. Последней датой вылета станет 20 сентября.

Билет в экономклассе стоит на момент публикации материала 20,6 тыс рублей. Пассажирам также на выбор предлагается два вида бизнескласса. За поездку тогда нужно будет отдать от 43,6 тыс рублей.

Добавим, что прямые рейсы в северную часть страны из Омска открыты в Ханты-Мансийск, Сургут, Нижневартовск, Новый Уренгой, Ноябрьск, Надым и Салехард. А рейс Норильск — Омск отменяли в сентябре этого года. Два года назад билеты на это направление можно было приобрести по цене в два раза меньше предлагаемой сейчас.

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#Омск#Омская область#Новости#Авиакомпании#Авиарейсы#Омский аэропорт#Алина Ясинская
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