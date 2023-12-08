Курс на север. Следующей весной из Омска запустят прямой рейс в Норильск

Добавим, что прямые рейсы в северную часть страны из Омска открыты в Ханты-Мансийск, Сургут, Нижневартовск, Новый Уренгой, Ноябрьск, Надым и Салехард. А рейс Норильск — Омск отменяли в сентябре этого года. Два года назад билеты на это направление можно было приобрести по цене в два раза меньше предлагаемой сейчас.