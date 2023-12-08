«Кино» и «КиШ» на ста инструментах. Омичей пригласили на музыкальный перфоманс

Posted Сегодня, 03:21
Published Сегодня, 03:21
Modified Сегодня, 03:23
Updated Сегодня, 03:23
Омские музыканты сыграют песни групп «Кино» и «Король и Шут» на ста инструментах. Мероприятие пройдет в историческом парке «Россия — Моя история» 14 января в 15:00, вход свободный.
В концерте примут участие вокалист коллектива «Молодое Кино» Дамир Абылгасимов и лидер группы KDRR Алексей Лавецкий. Одну из песен «Короля и Шута» омичей попросил исполнить Андрей Князев (Князь) и снять на видео. Подробности Городу55 рассказал организатор мероприятия Илья Воронков.
«Больше половины состава выступающих одобрено, осталось набрать вторую, а так же нам нужен барабанщик со своей барабанной установкой, которую мы поможем доставить до места. Возможно, это ваш шанс попробовать себя в роли барабанщика на таком огромном концерте. Скажу по секрету, одну из песен у нас заказал сам Князь! Будет около 5 репетиций, чтобы хорошо подготовиться», — сообщил Илья.
Напомним, что в конце августа прошел флешмоб, посвященный лидеру группы «Гражданская оборона» Егору Летову. Музыканты со всего Омска сыграли песни коллектива на ста инструментах.