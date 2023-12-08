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«Кино» и «КиШ» на ста инструментах. Омичей пригласили на музыкальный перфоманс

8 декабря 2023, 03:21
Фото: 1MI
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Омские музыканты сыграют песни Цоя и Горшенева на ста инструментах

Исполнение одной из песен «Короля и Шута» попросил снять на видео Андрей Князев (Князь).

Омские музыканты сыграют песни групп «Кино» и «Король и Шут» на ста инструментах. Мероприятие пройдет в историческом парке «Россия — Моя история» 14 января в 15:00, вход свободный.

В концерте примут участие вокалист коллектива «Молодое Кино» Дамир Абылгасимов и лидер группы KDRR Алексей Лавецкий. Одну из песен «Короля и Шута» омичей попросил исполнить Андрей Князев (Князь) и снять на видео. Подробности Городу55 рассказал организатор мероприятия Илья Воронков.

«Больше половины состава выступающих одобрено, осталось набрать вторую, а так же нам нужен барабанщик со своей барабанной установкой, которую мы поможем доставить до места. Возможно, это ваш шанс попробовать себя в роли барабанщика на таком огромном концерте. Скажу по секрету, одну из песен у нас заказал сам Князь! Будет около 5 репетиций, чтобы хорошо подготовиться», — сообщил Илья.

Напомним, что в конце августа прошел флешмоб, посвященный лидеру группы «Гражданская оборона» Егору Летову. Музыканты со всего Омска сыграли песни коллектива на ста инструментах.

Десятки гитар, скрипки и «Моя оборона». В Омске прошел флешмоб памяти Егора Летова
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#Культура#Омск#Омская область#Мероприятие#Концерт#Егор Летов#Евгений Игишев#Россия моя история#Цой#КиШ#Репетиции#Барабанщик
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