Какой хлеб полезнее для организма

Полностью исключать хлеб из рациона не рекомендуется, так как он является важным источником клетчатки и витаминов группы В. Нехватка витаминов этой группы может негативно сказаться на работе нервной системы и других органов. Поэтому выбор — это дело каждого, но полное исключение хлеба из рациона может привести к серьезным проблемам со здоровьем.