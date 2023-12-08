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Posted Сегодня, 19:24

Published Сегодня, 19:24

Modified Сегодня, 19:30

Updated Сегодня, 19:30

Какой хлеб полезнее для организма

8 декабря 2023, 19:24
Часто слышно, что белый хлеб вреден или не очень полезен для здоровья, в то время как черный хлеб считается почти «супер-фудом», содержащим множество полезных веществ.

Приверженцы здорового образа жизни утверждают, что белый хлеб — это «пустые калории», в то время как черный идеален для спортсменов и тех, кто следит за своим здоровьем. Однако исследования не дают однозначных выводов. Какой хлеб все-таки полезнее — белый или черный?

Отличия между черным и белым хлебом начинаются уже на этапе приготовления. Белый хлеб делается из пшеничной муки высшего сорта, а черный — из ржаной муки. Тесто для них готовят по разным технологиям: черный хлеб делается на запарке из закваски, а пшеничное тесто поднимается при помощи дрожжей. Об этом пишет Общественная служба новостей.

Сравнивая пищевую ценность двух видов хлеба, можно отметить, что белый хлеб более белковый и жирный, но содержание углеводов у обоих продуктов примерно одинаково. Калорийность тоже почти не отличается. Черный хлеб богат клетчаткой и содержит больше марганца, а также сохраняются полезные витамины и минералы благодаря специфической обработке ржаной муки.

Белый хлеб, который производится из очищенной муки, лишенной оболочки, где содержатся многие полезные вещества, не является настолько питательным, как черный хлеб. Однако он все равно содержит некоторые витамины и микроэлементы.

Черный хлеб богат клетчаткой, которая не перерабатывается в кишечнике и помогает очищать организм от вредных веществ. Он также содержит больше марганца, который важен для правильного функционирования клеток организма.

Стоит отметить, что оба вида хлеба содержат сахар, но в черном хлебе его количество в четыре раза меньше.

Ржаной хлеб стимулирует работу кишечника, поэтому не рекомендуется людям с гастритами, язвенными болезнями и панкреатопатией. Белый хлеб, в свою очередь, противопоказан людям, страдающим сахарным диабетом первого типа.

Полностью исключать хлеб из рациона не рекомендуется, так как он является важным источником клетчатки и витаминов группы В. Нехватка витаминов этой группы может негативно сказаться на работе нервной системы и других органов. Поэтому выбор — это дело каждого, но полное исключение хлеба из рациона может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

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