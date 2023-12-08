Кабельщики «Омскэлектро»: «В Омской области нам нет конкуентов»

Posted Сегодня, 11:27
Published Сегодня, 11:27
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
22 декабря в России отмечается День энергетика. В преддверии праздника АО «Омскэлектро» впустило журналистов в свое подразделение — Южный район электрических сетей, который обеспечивает электричеством треть города: Октябрьский, Ленинский и часть Центрального округа.
«На нашем предприятии две трети всех сетей — это кабельные линии. Общая длина достигает 4200 км! Это как минимум в 11 раз больше, чем в любой другой сетевой организации. Хвалиться мы не любим, но цену себе знаем. В Омской области нет нам конкурентов в сфере кабельного хозяйства. В регионе больше ни у кого нет столько кабельных линий и такого опыта в их обслуживании, как у нашего предприятия», — отмечает директор по эксплуатации сетей «Омскэлектро» Дмитрий Ларин.
Работать с кабельными линиями непросто. Они находятся под землей, и чтобы найти их, нужны специальные приборы. Затем их откапывают, ремонтируют, испытывают и только потом включают. В Омске есть участки, на которых проложено сразу несколько кабелей. Например, в районе улиц Ермака и 1905 года проходит по 40 линий. Добраться до нужной в такой ситуации можно только вручную, поэтому работа у кабельщиков тонкая и ответственная. А еще — круглосуточная и метеонезависимая: они несут людям свет в любое время дня и ночи и любую погоду.
«День у нас ненормированный, это отмечено и в трудовом договоре. Но мы и сами понимаем: как уходить с работы, когда люди сидят без света? Нам важно, чтобы потребители остались с напряжением. Буквально на днях мы закончили работать только во втором часу ночи — нужно было срочно восстановить сети. Надеюсь, что люди довольны, что им вернули электричество», — рассказывает бригадир бригады кабельных линий Алексей Майоров. Он работает в «Омскэлектро» уже 30 лет.
Электромонтер кабельных линий Виктор Панченко считает свою работу интересной. В компании он уже 12 лет, а до этого работал охранником, где каждый день проводил в кабинете за монитором.
«Здесь у меня не бывает двух одинаковых дней. Разные места, даже погода всегда разная. К тому, что приходится задерживаться, семья относится нормально», — отмечает энергетик.
Ежедневно в каждом районе электрических сетей «Омскэлектро» трудится по шесть бригад. Особенно много работы у них с апреля по июль. Но даже сейчас, когда на улице 30-градусный мороз, кабельщики готовы незамедлительно выехать на место аварии.
Благодаря современным материалам работы удается выполнить быстрее. Например, раньше старые провода бригада могла ремонтировать по два дня, а сейчас за один день успевает восстановить два, а то и три провода.
Главный инженер Южного района электрических сетей Александр Сивочкин рассказывает, что порой повреждают во время земляных работ, при посадке деревьев, когда люди и организации не согласовывают свои действия с «Омскэлектро». Трагедий удается избежать, поскольку везде стоит защита: как только кабель задевают, он сразу отключается.
Порой кабельщики сталкиваются с негодованием со стороны омичей. Приходится объяснять, что работы необходимы.
«Бывало, только асфальт положили, а нам нужно добраться до кабеля. Объясняем, почему нам нужно именно здесь, убеждаем, пишем гарантийные письма, что восстановим покрытие. И всегда восстанавливаем. Нам говорят, что мы даже лучше дорожников кладем асфальт. Если нужно прорыть под газоном — убираем цветочки с грунтом, а после окончания работ снова сажаем на то же место. Делаем все красиво!» — отмечает Дмитрий Ларин.
Когда есть возможность, предприятие идет навстречу людям. Однажды, как рассказали в «Омскэлектро», реконструкцию перенесли на другое время года, чтобы жители могли собрать урожай картофеля.
О своем коллективе бригада отзывается с теплотой.
«Работаем дружно. Подшучиваем друг над другом, смеемся вместе. По-другому в бригаде не проживешь. Молодые к нам тоже приходят, хорошие ребята. Нехорошие быстро отсеиваются. Тут надо работать, у нас не посидишь в телефоне с играми», — подчеркивает бригадир Алексей Майоров.
И такое трудолюбие вознаграждается: из бригады Майорова немало кабельщиков стали мастерами, инженерами, руководителями. Здесь начинали свою карьеру и мастер Центрального района Николай Дитлер, и главный инженер Южного РЭС Александр Сивочкин. Руководители районных электрических сетей зачастую тоже выходят из кабельщиков.
«Если взять энергетику в целом, особенно сетевые организации федерального масштаба, то для них главное — воздушные линии и релейная защита. У нас, в городской инфраструктуре, основа — это кабель. Кабельное хозяйство — это очень важная часть электробезопасности для всех жителей города. Даже на планерке они докладывают первыми», — говорит директор по эксплуатации сетей Дмитрий Ларин, который и сам успел поработать мастером на участке кабельных линий.
Начальник Южного РЭС Александр Киселев тоже успел поработать кабельщиком в начале своей карьеры на предприятии.
«На „Омскэлектро“ я пришел в 2007 году. Начинал свою деятельность в Левобережном районе. Был электромонтером воздушных линий, потом перевелся на электромонтеры кабельных линий. Затем стал мастером, старшим мастером, главным инженером, сейчас руководитель. Я прошел все этапы, а значит, понимаю всю технологию нашей работы. На предприятии работаю с 19 лет, и мне очень нравится. Здесь я вырос, набрался опыта, профессионализма. Очень рад, что могу помогать людям, приносить пользу обществу — для меня это главное. Сейчас у нас в штате 109 человек: работаем, общаемся, дружим. У нас хорошая профессия: мы восстанавливаем электроснабжение», — рассказал Александр Киселев.
Накануне Дня энергетика «Омскэлектро» поздравляет всех своих сотрудников.
«Коллегам желаю безаварийной работы, здоровья и долгих лет жизни!», — высказал пожелание бригадир Алексей Майоров.