Кабельщики «Омскэлектро»: «В Омской области нам нет конкуентов»

Работать с кабельными линиями непросто. Они находятся под землей, и чтобы найти их, нужны специальные приборы. Затем их откапывают, ремонтируют, испытывают и только потом включают. В Омске есть участки, на которых проложено сразу несколько кабелей. Например, в районе улиц Ермака и 1905 года проходит по 40 линий. Добраться до нужной в такой ситуации можно только вручную, поэтому работа у кабельщиков тонкая и ответственная. А еще — круглосуточная и метеонезависимая: они несут людям свет в любое время дня и ночи и любую погоду.