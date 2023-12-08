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Хоценко заявил о планах по созданию университетского кампуса в Омске

Хоценко заявил о планах по созданию университетского кампуса в Омске

8 декабря 2023, 05:42
Фото: Правительство Омской области
В Омской области существуют серьезные предпосылки для развития научно-технического потенциала и строительства межуниверситетского кампуса мирового уровня.

В Омской области планируют создать университетский кампус мирового уровня. Такую программу запустили два года назад по поручению президента России Владимира Путина. Сегодня, 8 декабря, вопрос обсуждался на совещании в региональном правительстве с руководителями высших и средних учебных заведений.

«Уверен, участие в проекте по созданию инновационной образовательной среды взбодрит и омское студенчество, и город в целом, даст абсолютно точно новое развитие. И у нас есть шансы попасть в этот проект», — заявил Виталий Хоценко.

В Омской области существуют серьезные предпосылки для развития научно-технического потенциала и строительства межуниверситетского кампуса мирового уровня. Проект рассчитан до 2030 года.

При отборе заявок регионов учитываются участие университетов в программе стратегического академического лидерства «Приоритет-2030», наличие в заявке планов по созданию технопарка, взаимосвязь кампуса с особыми экономическими зонами, влияние кампуса на качество городской среды и много другое.

Также Омская область будет участвовать в конкурсе Минобрнауки по созданию инженерной школы и научно-образовательного центра.

«Важнейшая тема и ее нужно дальше вместе с нашими технологическими партнерами вести. Перспективы по этим направлениям у нас хорошие», — отметил Виталий Хоценко.
#Общество#Омская область#Владимир Путин#Президент#Технопарк#Евгений Игишев#Виталий Хоценко
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