Хоценко заявил о планах по созданию университетского кампуса в Омске

Posted Сегодня, 05:42
Published Сегодня, 05:42
Modified Сегодня, 05:44
Updated Сегодня, 05:44
В Омской области планируют создать университетский кампус мирового уровня. Такую программу запустили два года назад по поручению президента России Владимира Путина. Сегодня, 8 декабря, вопрос обсуждался на совещании в региональном правительстве с руководителями высших и средних учебных заведений.
«Уверен, участие в проекте по созданию инновационной образовательной среды взбодрит и омское студенчество, и город в целом, даст абсолютно точно новое развитие. И у нас есть шансы попасть в этот проект», — заявил Виталий Хоценко.
В Омской области существуют серьезные предпосылки для развития научно-технического потенциала и строительства межуниверситетского кампуса мирового уровня. Проект рассчитан до 2030 года.
При отборе заявок регионов учитываются участие университетов в программе стратегического академического лидерства «Приоритет-2030», наличие в заявке планов по созданию технопарка, взаимосвязь кампуса с особыми экономическими зонами, влияние кампуса на качество городской среды и много другое.
Также Омская область будет участвовать в конкурсе Минобрнауки по созданию инженерной школы и научно-образовательного центра.
«Важнейшая тема и ее нужно дальше вместе с нашими технологическими партнерами вести. Перспективы по этим направлениям у нас хорошие», — отметил Виталий Хоценко.