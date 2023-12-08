Хоценко заявил о планах по созданию университетского кампуса в Омске

В Омской области планируют создать университетский кампус мирового уровня. Такую программу запустили два года назад по поручению президента России Владимира Путина. Сегодня, 8 декабря, вопрос обсуждался на совещании в региональном правительстве с руководителями высших и средних учебных заведений.