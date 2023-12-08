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Posted Сегодня, 10:34

Published Сегодня, 10:34

Modified Сегодня, 10:38

Updated Сегодня, 10:38

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«Хотел помириться». Суд наказал жителя Омской области за жестокое убийство жены

8 декабря 2023, 10:34
Фото: Midjourney
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Житель Омской области хотел помириться с женой, но пырнул ее ножом

Неудачное примирение произошло в деревне Сосновое Таврического района.

Следствие предварительно установило, что утром 4 октября пьяный мужчина пришел в магазин в деревне Сосновское, где его жена помогала с приемкой товара. Незадолго до этого они поссорились, женщина даже хотела подать на развод. В ходе разговора обвиняемый пырнул ее ножом шесть раз, а потом попытался совершить суицид.

Женщину доставили в Таврическую ЦРБ, но от от полученных повреждений она скончалась, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. В семье воспитывалось двое детей, которые сейчас находятся у бабушки.

На предварительном следствии мужчина сначала полностью признал вину и рассказал, что хотел помириться с супругой, однако после он изменил показания и стал утверждать, что в момент убийства не осознавал происходящее из-за алкогольного опьянения.

Несмотря на это, следователь СУ СК по Омской области собрал достаточно доказательств его вины. Мужчина обвиняется по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Уголовное дело направлено в Таврический районный суд Омской области для рассмотрения по существу.

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