«Хотел помириться». Суд наказал жителя Омской области за жестокое убийство жены

Posted Сегодня, 10:34
Published Сегодня, 10:34
Modified Сегодня, 10:38
Updated Сегодня, 10:38
Следствие предварительно установило, что утром 4 октября пьяный мужчина пришел в магазин в деревне Сосновское, где его жена помогала с приемкой товара. Незадолго до этого они поссорились, женщина даже хотела подать на развод. В ходе разговора обвиняемый пырнул ее ножом шесть раз, а потом попытался совершить суицид.
Женщину доставили в Таврическую ЦРБ, но от от полученных повреждений она скончалась, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. В семье воспитывалось двое детей, которые сейчас находятся у бабушки.
На предварительном следствии мужчина сначала полностью признал вину и рассказал, что хотел помириться с супругой, однако после он изменил показания и стал утверждать, что в момент убийства не осознавал происходящее из-за алкогольного опьянения.
Несмотря на это, следователь СУ СК по Омской области собрал достаточно доказательств его вины. Мужчина обвиняется по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Уголовное дело направлено в Таврический районный суд Омской области для рассмотрения по существу.