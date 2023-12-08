«Хотел помириться». Суд наказал жителя Омской области за жестокое убийство жены

Следствие предварительно установило, что утром 4 октября пьяный мужчина пришел в магазин в деревне Сосновское, где его жена помогала с приемкой товара. Незадолго до этого они поссорились, женщина даже хотела подать на развод. В ходе разговора обвиняемый пырнул ее ножом шесть раз, а потом попытался совершить суицид.