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Глава ВТБ Костин: Китай является самым большим экономическим другом России

8 декабря 2023, 11:01
По словам главы ВТБ Андрея Костина, Китай является в настоящее время самым крупным экономическим партнером России. Торговый оборот с Китаем превышает 200 миллиардов долларов США. Однако помимо Китая, также необходимо учитывать страны арабского мира, Турцию и Индию.

Костин подчеркнул, что китайские компании обладают значительными инвестиционными ресурсами. Тем не менее, он также отметил другие страны, особенно успешный визит президента в крупные арабские страны, которые также обладают огромными инвестиционными ресурсами и активно вкладывают свои средства в Россию, пишет RT.

При этом, из-за давления со стороны Соединенных Штатов, возможны временные затруднения в таком сотрудничестве. Но в целом, указанные страны заинтересованы в инвестировании в Россию.

Костин также отметил, что иностранные инвесторы проявляют интерес не только к энергетическим отраслям, но и к сельскохозяйственным производствам, пищевой промышленности, высоким технологиям и автомобилестроению.

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