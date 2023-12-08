Глава ВТБ Костин: Китай является самым большим экономическим другом России

Костин подчеркнул, что китайские компании обладают значительными инвестиционными ресурсами. Тем не менее, он также отметил другие страны, особенно успешный визит президента в крупные арабские страны, которые также обладают огромными инвестиционными ресурсами и активно вкладывают свои средства в Россию, пишет RT.