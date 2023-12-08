Глава ВТБ Костин: Китай является самым большим экономическим другом России

Posted Сегодня, 11:01
Published Сегодня, 11:01
Modified Сегодня, 11:03
Updated Сегодня, 11:03
Костин подчеркнул, что китайские компании обладают значительными инвестиционными ресурсами. Тем не менее, он также отметил другие страны, особенно успешный визит президента в крупные арабские страны, которые также обладают огромными инвестиционными ресурсами и активно вкладывают свои средства в Россию, пишет RT.
При этом, из-за давления со стороны Соединенных Штатов, возможны временные затруднения в таком сотрудничестве. Но в целом, указанные страны заинтересованы в инвестировании в Россию.
Костин также отметил, что иностранные инвесторы проявляют интерес не только к энергетическим отраслям, но и к сельскохозяйственным производствам, пищевой промышленности, высоким технологиям и автомобилестроению.