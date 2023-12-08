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Posted Сегодня, 18:47

Published Сегодня, 18:47

Modified Сегодня, 18:54

Updated Сегодня, 18:54

Гастроэнтеролог: Несоблюдение диеты при целиакии может привести к раку

8 декабря 2023, 18:47
Непереносимость глютена, известная также как целиакия, может вызывать опасные последствия для здоровья. Согласно словам турецкого гастроэнтеролога Гонул Кальтапе, игнорирование этой проблемы может повысить риск развития онкологических и аутоиммунных заболеваний.

Несоблюдение диеты также может стать причиной бесплодия, приводит слова статьи Общественная служба новостей.

Целиакия приводит к тому, что иммунные клетки организма атакуют кишечник при попадании глютена в него. Это приводит к повреждению органа и затрудняет правильное усвоение полезных веществ. Поэтому важно соблюдать безглютеновую диету, которая на данный момент является единственным способом лечения данного заболевания.

Следуя указаниям врача и исключая глютен из рациона, можно предотвратить большую часть осложнений, связанных с целиакией.

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