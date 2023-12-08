Гастроэнтеролог: Несоблюдение диеты при целиакии может привести к раку

Целиакия приводит к тому, что иммунные клетки организма атакуют кишечник при попадании глютена в него. Это приводит к повреждению органа и затрудняет правильное усвоение полезных веществ. Поэтому важно соблюдать безглютеновую диету, которая на данный момент является единственным способом лечения данного заболевания.