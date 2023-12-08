Гастроэнтеролог: Несоблюдение диеты при целиакии может привести к раку

Posted Сегодня, 18:47
Published Сегодня, 18:47
Modified Сегодня, 18:54
Updated Сегодня, 18:54
Несоблюдение диеты также может стать причиной бесплодия, приводит слова статьи Общественная служба новостей.
Целиакия приводит к тому, что иммунные клетки организма атакуют кишечник при попадании глютена в него. Это приводит к повреждению органа и затрудняет правильное усвоение полезных веществ. Поэтому важно соблюдать безглютеновую диету, которая на данный момент является единственным способом лечения данного заболевания.
Следуя указаниям врача и исключая глютен из рациона, можно предотвратить большую часть осложнений, связанных с целиакией.