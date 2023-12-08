Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:03

Published Сегодня, 09:03

Modified Сегодня, 09:07

Updated Сегодня, 09:07

На омском Левобережье загорелся торговый комплекс «Магистраль»

Эвакуировались 15 человек. В Омске загорелся торговый комплекс «Магистраль»

8 декабря 2023, 09:03
Фото: Город55

На омском Левобережье загорелся торговый комплекс «Магистраль»

По данным сотрудников МЧС, площадь пожара составила 100 кв м.

В одном из торговых комплексов Левобережья произошел крупный пожар. Он находится по улице Лукашевича. Сотрудники регионального МЧС получили сообщение в 13:36, рассказали Городу55 в пресс-центре министерства.

Речь идет о ТК «Магистраль». По предварительным данным профильного ведомства, площадь пожара составила 100 кв м. Самостоятельно до прибытия спасателей эвакуировались 15 человек.

Фото: Город55

На место выезжали 35 сотрудников МЧС, было задействовано девять спецмашин. К 14:31 им удалось локализовать возгорание, а к 14:37 — ликвидировать открытое горение. Экспертам еще предстоит выяснить причины возникновения пожара.

Добавим, что в здании находится ресторан «Рафаэль», магазины для охоты и рыбалки, несколько мебельных салонов, фитнес-клуб, танцевальная школа, а также другие магазины и заведения.

В том числе и дети. С начала года в домах при пожарах погибли больше 100 омичей
Узнать подробнее
#Происшествия#Омск#Омская область#ГУ МЧС по Омской области#Пожары#Эвакуация#Новости#Торговый комплекс#Возгорание#Алина Ясинская
Подпишитесь
Кипяток на три этажа. В Омске прорвало батарею в многоэтажке Амура-2
Сегодня, 08:24
Включат к вечеру. Жители центра Омска остались без газа из-за аномального похолодания
Сегодня, 07:33
«Дорога проваливается». В центре Омска прорвало трубу с кипятком
Сегодня, 08:48
Выехал прокурор. Из-за промерзших труб в общежитии Омской области пропало отопление
Сегодня, 08:45
«Замерзаем!»: омичи так и не смогли дождаться отопления, несмотря на обещания ТГК-11
Сегодня, 08:05
Праздник с головной болью. В новогоднюю ночь омичей ждет магнитная буря
Сегодня, 06:26