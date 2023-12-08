Эвакуировались 15 человек. В Омске загорелся торговый комплекс «Магистраль»

Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
В одном из торговых комплексов Левобережья произошел крупный пожар. Он находится по улице Лукашевича. Сотрудники регионального МЧС получили сообщение в 13:36, рассказали Городу55 в пресс-центре министерства.
Речь идет о ТК «Магистраль». По предварительным данным профильного ведомства, площадь пожара составила 100 кв м. Самостоятельно до прибытия спасателей эвакуировались 15 человек.
На место выезжали 35 сотрудников МЧС, было задействовано девять спецмашин. К 14:31 им удалось локализовать возгорание, а к 14:37 — ликвидировать открытое горение. Экспертам еще предстоит выяснить причины возникновения пожара.
Добавим, что в здании находится ресторан «Рафаэль», магазины для охоты и рыбалки, несколько мебельных салонов, фитнес-клуб, танцевальная школа, а также другие магазины и заведения.