Еще одна авария. На омской Московке отключили отопление из-за перебоев со светом

Напомним, что в Центральном округе на протяжении нескольких дней снижена подача отопления из-за неисправности котлов на ТЭЦ-5. В Теплогенерирующей компании сегодня рассказали, что ремонт оборудования подходит к концу, а тепло в домах омичей появится в течение дня.