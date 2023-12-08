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Posted Сегодня, 07:22

Published Сегодня, 07:22

Modified Сегодня, 07:24

Updated Сегодня, 07:24

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Еще одна авария. На омской Московке отключили отопление из-за перебоев со светом

8 декабря 2023, 07:22
Фото: 1MI
Иллюстрация

На Московке в Омске понизили отопление из-за перебоев с электроэнергией

Также сотрудники «Тепловой компании» восстанавливают бесхозный участок теплосетей на улице Деповской.

В мэрии Омска сообщили об еще одной аварии на теплосетях. Накануне, 7 декабря, в котельной на улице Заслонова понизили подачу теплоснабжения из-за перебоев с электроэнергией.

«Персонал „Тепловая компания“ отработал оперативно, не допустив развития аварийной ситуации в микрорайоне Московка. В настоящее время мобилизованы все средства и персонал для восстановления бесхозного участка тепловых сетей по улице Деповская. Объект на контроле», — рассказали в администрации.

Напомним, что в Центральном округе на протяжении нескольких дней снижена подача отопления из-за неисправности котлов на ТЭЦ-5. В Теплогенерирующей компании сегодня рассказали, что ремонт оборудования подходит к концу, а тепло в домах омичей появится в течение дня.

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#Омск#Омская область#Теплоснабжение#Электроэнергия#Котельная#Тепловая компания#Евгений Игишев#Контроль#Тепловые сети#Отключение отопления в 30-градусные морозы в Омске
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