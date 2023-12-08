Еще одна авария. На омской Московке отключили отопление из-за перебоев со светом

Posted Сегодня, 07:22
Published Сегодня, 07:22
Modified Сегодня, 07:24
Updated Сегодня, 07:24
В мэрии Омска сообщили об еще одной аварии на теплосетях. Накануне, 7 декабря, в котельной на улице Заслонова понизили подачу теплоснабжения из-за перебоев с электроэнергией.
«Персонал „Тепловая компания“ отработал оперативно, не допустив развития аварийной ситуации в микрорайоне Московка. В настоящее время мобилизованы все средства и персонал для восстановления бесхозного участка тепловых сетей по улице Деповская. Объект на контроле», — рассказали в администрации.
Напомним, что в Центральном округе на протяжении нескольких дней снижена подача отопления из-за неисправности котлов на ТЭЦ-5. В Теплогенерирующей компании сегодня рассказали, что ремонт оборудования подходит к концу, а тепло в домах омичей появится в течение дня.