Эксперт рассказал, стоит ли омичам брать ипотеку в конце 2023 года

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
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Через неделю, 15 декабря, состоится очередное заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке. О ее снижении говорить не приходится, более того, эксперты не уверены, что она сохранится на нынешнем уровне. Уже сейчас прогнозируют очередной рост ставки до 16% и выше. В прошлый раз, в конце октября, ЦБ повысил ее сразу на 200 базисных пунктов — с 13% до 15%. Причина этому — слабый курс рубля и рост инфляции, которая уже выше прогнозного уровня на конец 2023 года.
Омичи, как и большинство россиян, стремятся сохранить свои накопления, вложить их с максимальной выгодой, приобрести то, что, вероятно, вскоре подорожает. Многие задаются вопросом, что делать — брать ипотеку или копить деньги до лучших времен? Об этом Город55 поговорил с руководителем Абсолют Банка в Омске Дмитрием Ильченко.
— Стоит ли сейчас, при поднявшихся ставках, покупать квартиру в ипотеку?
— Если у вас есть потребность в собственном жилье или в покупке квартиры на будущее детям, если накоплен хотя бы минимальный первоначальный взнос и доход позволяет справляться с ежемесячным платежом, то смысл однозначно есть. При этом советую все тщательно взвесить и обратить особое внимание на льготные программы. Ставки по ним фактически остались на прежнем уровне. Если брать одну и ту же сумму по стандартным программам и по льготным, то разница в ежемесячном платеже по ипотеке будет существенной. Например, если вы берете 2 миллиона на 20 лет по стандартным программам, то ежемесячный платеж может составить 22,5 тысячи рублей, а если по льготной Госпрограмме 2020-2024, то платеж снизится до 15,9 тысяч рублей. Даже за один месяц можно сэкономить около 6,6 тысяч рублей. При этом надо понимать, что по льготным программам можно купить только квартиру в новостройке, не на вторичном рынке. А значит, придется прождать несколько месяцев, а то и год-другой до вручения ключей. В это время будет необходимо платить ипотеку.
— Можно ли использовать материнский капитал в качестве части первоначального взноса?
— Да, такая возможность есть. Можно даже полностью закрыть первоначальный взнос за счет маткапитала. Этой возможностью пользуются довольно часто.
— Есть ли смысл в частичном досрочном погашении ипотеки?
— Если вы взяли ипотеку по стандартным программам и относительно недавно, то частичное и полное досрочное погашение имеет смысл, оно позволит уменьшить размер ежемесячного платежа и, соответственно, финансовую нагрузку. Если речь идет о покупке квартиры по льготным программам, то актуальность досрочного погашения — под вопросом. Многие наши клиенты предпочитают не гасить льготную ипотеку досрочно, а открывать депозит или накопительный счет, ставки по ним сейчас доходят до 14,25% годовых. Таким образом, выгоднее зарабатывать на депозите, чем погашать льготную ипотеку досрочно.
— Если принято иное решение — копить, то как выбрать вклад, чтобы он приносил максимальную прибыль?
— Зависит от ваших возможностей. Если вы точно знаете, что на определенный период времени деньги вам не понадобятся, то лучше оформить классический непополняемый депозит. Доходность по нему будет выше. Если уверенности нет, и деньги могут понадобиться в любое время, то практичнее положить их на накопительный счет. Ставка по нему будет немного ниже, чем по классическому депозиту, но тоже вполне достойная. И вы сможете в любое время снять деньги без потери в процентах. Многие наши клиенты до или после сделок с недвижимостью кладут денежные средства на накопительные счета и зарабатывают на этом.