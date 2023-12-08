Эксперт рассказал, стоит ли омичам брать ипотеку в конце 2023 года

— Если у вас есть потребность в собственном жилье или в покупке квартиры на будущее детям, если накоплен хотя бы минимальный первоначальный взнос и доход позволяет справляться с ежемесячным платежом, то смысл однозначно есть. При этом советую все тщательно взвесить и обратить особое внимание на льготные программы. Ставки по ним фактически остались на прежнем уровне. Если брать одну и ту же сумму по стандартным программам и по льготным, то разница в ежемесячном платеже по ипотеке будет существенной. Например, если вы берете 2 миллиона на 20 лет по стандартным программам, то ежемесячный платеж может составить 22,5 тысячи рублей, а если по льготной Госпрограмме 2020-2024, то платеж снизится до 15,9 тысяч рублей. Даже за один месяц можно сэкономить около 6,6 тысяч рублей. При этом надо понимать, что по льготным программам можно купить только квартиру в новостройке, не на вторичном рынке. А значит, придется прождать несколько месяцев, а то и год-другой до вручения ключей. В это время будет необходимо платить ипотеку.