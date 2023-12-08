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В центе Омска начал проваливаться асфальт из-за прорыва трубы с кипятком

«Дорога проваливается». В центре Омска прорвало трубу с кипятком

8 декабря 2023, 08:48
Фото: 1MI

В центе Омска начал проваливаться асфальт из-за прорыва трубы с кипятком

Дыра образовалась на дороге между Спортивным проездом, 4 и Спортивным проездом, 5.

Сообщение о ситуации появилось в городском паблике «Омск ВК». Омич рассказал, что из-за прорыва системы горячего водоснабжения в центре дороги образовалась дыра, которая делает этот участок опасным для проезда.

«По центру дороги прорыв ГВС между Спортивным проездом, 4 и Спортивным проездом, 5. Дорога проваливается», — написал мужчина.

Омич опасается, что, если прорыв не устранят в ближайшее время, дыра станет намного больше и машины не смогут ездить по этому участку.

«Еще пару часов и будет огромная яма и машины там больше не проедут», — уверен он.
Фото: Скриншот "ЧП Омск"

Напомним, что сегодня в городе произошла еще одна авария. В микрорайоне Амур-2 в одной из квартир дома по улице 1-й Амурский проезд, 1 прорвало батарею, кипятка оказалось так много, что вода пошла по этажам ниже.

Кипяток на три этажа. В Омске прорвало батарею в многоэтажке Амура-2
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#Омск#Омская область#Горячая вода#Водоснабжение#Прорыв трубы#Кипяток#Новости#Система водоснабжения#Анастасия Баянова#Трубы
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