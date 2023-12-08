«Дорога проваливается». В центре Омска прорвало трубу с кипятком

Posted Сегодня, 08:48
Published Сегодня, 08:48
Modified Сегодня, 08:52
Updated Сегодня, 08:52
Сообщение о ситуации появилось в городском паблике «Омск ВК». Омич рассказал, что из-за прорыва системы горячего водоснабжения в центре дороги образовалась дыра, которая делает этот участок опасным для проезда.
«По центру дороги прорыв ГВС между Спортивным проездом, 4 и Спортивным проездом, 5. Дорога проваливается», — написал мужчина.
Омич опасается, что, если прорыв не устранят в ближайшее время, дыра станет намного больше и машины не смогут ездить по этому участку.
«Еще пару часов и будет огромная яма и машины там больше не проедут», — уверен он.
Напомним, что сегодня в городе произошла еще одна авария. В микрорайоне Амур-2 в одной из квартир дома по улице 1-й Амурский проезд, 1 прорвало батарею, кипятка оказалось так много, что вода пошла по этажам ниже.