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иллюстрация

Больше 250 тысяч. В Омске украли бюджетные деньги при ремонте общежития колледжа

8 декабря 2023, 06:12
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске из бюджета украли больше 250 тысяч при ремонте общежития колледжа

Следователи возбудили по материалам прокуратуры уголовное дело.

В региональной прокуратуре рассказали о возбуждении уголовного дела по факту кражи бюджетных средств. Они были похищены, когда проходил ремонт в общежитии одного из колледжей.

Работы проводили в декабре 2021 года на территории общежития омского летно-технического колледжа гражданской авиации имени А. В. Ляпидевского. Представители учебного заведения приняли и оплатили фактически не выполненный ремонт. Работы не соответствовали условиям, прописанным в заключенном с подрядчиком контракте. Его стоимость составила больше 250 тыс рублей.

Омская транспортная прокуратура провела проверку и обратилась в СУ СК РФ по Омской области. По итогу возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере). Сотрудники надзорного ведомства контролируют то, как идет расследование.

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