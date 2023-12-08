Больше 250 тысяч. В Омске украли бюджетные деньги при ремонте общежития колледжа

Работы проводили в декабре 2021 года на территории общежития омского летно-технического колледжа гражданской авиации имени А. В. Ляпидевского. Представители учебного заведения приняли и оплатили фактически не выполненный ремонт. Работы не соответствовали условиям, прописанным в заключенном с подрядчиком контракте. Его стоимость составила больше 250 тыс рублей.