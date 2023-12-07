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Высокоскоростной интернет стандарта LTE провели в село на острове Итуруп

7 декабря 2023, 09:20
Жители села Горное в Курильском районе получили доступ к беспроводному широкополосному интернету. Населенный пункт был последним в Сахалинской области, где не было высокоскоростного подключения при условии проживания на территории 100 и более человек.

Подключение пользователей к скоростной сети стало возможным благодаря реализации программы правительства Сахалинской области, направленной на обеспечение доступа жителей населенных пунктов к сети. Это необходимо для того, чтобы островитяне могли получать любую из имеющихся государственных и муниципальных услуг в электронном виде: такая цель определена нацпроектом «Цифровая экономика», который ранее инициировал президент РФ Владимир Путин. По результатам конкурсных процедур оператор-победитель ПАО «МегаФон» модернизировал существующий объект связи. Расширение до стандарта LTE уже оценили местные жители.

«Раньше я могла только звонить своим родственникам и друзьям на Сахалин. Теперь мы можем созваниваться по видео и общаться без задержек и разрывов связи», — поделилась жительница Итурупа Анастасия.

Правительство Сахалинской области завершило очередной этап региональной программы по обеспечению населения доступной и качественной связью. В 2024 году начнется подключение скоростного интернета в населенные пункты с численностью от 50 человек и более.

«Ранее мы довели волоконно-оптический кабель до всех сельских населенных пунктов Сахалинской области с количеством жителей от 100 человек и более, а сейчас в эти пункты пришел и мобильный широкополосный доступ. Безусловно, работа в направлении обеспечения жителей Сахалинской области скоростным доступа в сеть интернет будет продолжена, мы планируем уже в следующем году подключить волоконно-оптический кабель до всех сельских населенных пунктов Сахалинской области с количеством жителей от 50 человек», — подчеркнул министр цифрового и технологического развития Сахалинской области Александр Снегирев.

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