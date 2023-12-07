«Включены круглосуточно». Хоценко прокомментировал ситуацию с очисткой улиц от снега

Posted Сегодня, 14:43
Published Сегодня, 14:43
Modified Сегодня, 14:48
Updated Сегодня, 14:48
В прямом эфире программы «Хоценко о важном» глава региона рассказал, как протекает ситуация с очисткой городских улиц от снега. По словам Хоценко, за уборкой следят круглосуточно, главы округов контролируют ситуацию на разных участках города.
«Службы работают и мы включены круглосуточно. Я сам стараюсь ездить и ходить пешком по улицам, чтобы видеть, как их чистят. Также все главы округов проезжают и смотрят, чтобы максимально снег убирался», — рассказал губернатор.
Ситуацию прокомментировал и мэр города Сергей Шелест, подчеркнув, что в декабре выпало 70% месячной нормы осадков, что значительно усложняет работу инженерного состава.
«Декабрь проверяет городские службы на прочность, выпало 70% месячной нормы, причем с такой периодичностью, что, отработав ночь, те же самые участки были снова либо во льду, либо в снегу. Было сложно, перешли на круглосуточный режим, продолжаем работать в том же режиме несмотря на мороз. В декабре закупаем 5 единиц малой техники чтобы оперативно принимать реакцию на такие ледяные дожди», — отметил Шелест.
Однако есть и проблемы, основная из них — уборка тротуаров. Многие из пешеходных дорог не чистятся должным, но на все жалобы правительство старается реагировать максимально быстро.
«На эту тему было много вопросов, сегодня их меньше, в том числе потому, что уменьшилось количество мороза и снега, но если есть проблемы — максимально оперативно стараемся реагировать. Что касается тротуаров — надо доработать, пока не уберем лед», — добавил Хоценко.
В прямом эфире глава региона также затронул вопрос транспорта в городе. По сообщению губернатора, новая техника активно работает, но негативно сказывается нехватка водителей.
«Есть проблема — нет водителей, техники больше, чем тех, кто ей управляет. В службах которые убирают город тоже проблемы с кадрами, мы поднимаем зарплаты, частично это помогает», — рассказал Виталий Хоценко.