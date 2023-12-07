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Published Сегодня, 07:06

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В Северной столице произошла массовая драка с использованием ножей

7 декабря 2023, 07:06
В Санкт-Петербурге снова произошла массовая потасовка. Группа людей из пяти регионов России устроила драку, в которой были задействованы ножи. Об этом сообщает источник, на который ссылается СМИ.

Спор между несколькими людьми привлек внимание женщины, которая обратилась за помощью к патрульной службе. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили пострадавших мужчин с кровотечениями, пишет ФедералПресс. Они приехали из Ростовской и Липецкой областей и были доставлены в больницу. Однако, по информации из источника «Мойка 78», они отказались от дальнейшей госпитализации.

Подозреваемых в совершении данного преступления были найдены в одной из квартир Санкт-Петербурга. Они представляют разные регионы Российской Федерации: Калмыкию, Ставрополье и Карачаево-Черкесскую Республику. У них было изъято семь ножей. В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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