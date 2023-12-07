В Северной столице произошла массовая драка с использованием ножей

Спор между несколькими людьми привлек внимание женщины, которая обратилась за помощью к патрульной службе. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили пострадавших мужчин с кровотечениями, пишет ФедералПресс. Они приехали из Ростовской и Липецкой областей и были доставлены в больницу. Однако, по информации из источника «Мойка 78», они отказались от дальнейшей госпитализации.