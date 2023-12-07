В Северной столице произошла массовая драка с использованием ножей

Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
Modified Сегодня, 07:08
Updated Сегодня, 07:08
Спор между несколькими людьми привлек внимание женщины, которая обратилась за помощью к патрульной службе. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили пострадавших мужчин с кровотечениями, пишет ФедералПресс. Они приехали из Ростовской и Липецкой областей и были доставлены в больницу. Однако, по информации из источника «Мойка 78», они отказались от дальнейшей госпитализации.
Подозреваемых в совершении данного преступления были найдены в одной из квартир Санкт-Петербурга. Они представляют разные регионы Российской Федерации: Калмыкию, Ставрополье и Карачаево-Черкесскую Республику. У них было изъято семь ножей. В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.