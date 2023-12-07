В омском дептрансе связали рост числа ДТП на улицах города с коронавирусом и СВО

Выяснилось, что статистика неутешительна. По словам докладчицы, врио директора дептранса Марины Расторгуевой, за первые 10 месяцев 2023 года в Омске зарегистрировано 1636 ДТП, в которых 2108 человек пострадало и 44 погибло. За тот же период 2022 года ДТП было всего 1140, пострадавших — 1489, а погибших — 34 человека. Таким образом, рост составил по разным параметрам от 29 до 43%.