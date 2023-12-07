В омском дептрансе связали рост числа ДТП на улицах города с коронавирусом и СВО

Posted Сегодня, 06:51
Published Сегодня, 06:51
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Updated Сегодня, 06:52
В Омском городском Совете сегодня, 7 декабря, прошло очередное заседание комитета по вопросам транспортной инфраструктуры. Одним из пунктов повестки был отчет профильного департамента мэрии об аварийности на городских улицах (в том числе с участием пассажирского транспорта).
Выяснилось, что статистика неутешительна. По словам докладчицы, врио директора дептранса Марины Расторгуевой, за первые 10 месяцев 2023 года в Омске зарегистрировано 1636 ДТП, в которых 2108 человек пострадало и 44 погибло. За тот же период 2022 года ДТП было всего 1140, пострадавших — 1489, а погибших — 34 человека. Таким образом, рост составил по разным параметрам от 29 до 43%.
По числу ДТП с участием пассажирского транспорта рост получился почти двухкратным: со 152 до 274. При этом, если в прошлом году по вине водителей пассажирского транспорта произошло 37 ДТП, то в этом году — уже 72.
На уточняющие вопросы депутатов Расторгуева ответила, что причины столь неприятной статистики не связаны с проблемами одного города.
— Это происходит не только по Омску, но и по многим другим регионам, — рассказала врио главы дептранса. — Рост статистики связан с водительским фактором: водители переутомлены. У нас сначала был коронавирус, потом специальная военная операция. Водители из-за этого напряжены, и в результате происходят ДТП…
Отметим, что в пояснительной записке за подписью мэра Омска Сергея Шелеста о пандемии и СВО ничего не говорится — но там вообще нет ни слова о причинах ухудшения ситуации на омских дорогах.
Расторгуева рассказала депутатам, что ситуация находится «на особом контроле». С помощью системы «Глонасс» администрация следит за тем, чтобы водители пассажирского транспорта не превышали скорость, а нарушителей вызывают на специальную комиссию. Регулярно проводятся проверки, рабочие совещания, обследования дорожных условий.
Депутаты приняли доклад к сведению. Теперь его будут рассматривать на ближайшем пленарном заседании. Впрочем, исходя из сложившейся практики, можно предполагать, что никакие дополнительные вопросы задаваться не будут.