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Рост аварийности в Омске объяснили специальной военной операцией

В омском дептрансе связали рост числа ДТП на улицах города с коронавирусом и СВО

7 декабря 2023, 06:51
Фото: 1MI

Рост аварийности в Омске объяснили специальной военной операцией

По данным чиновников, из-за событий последних лет водители «напряжены».

В Омском городском Совете сегодня, 7 декабря, прошло очередное заседание комитета по вопросам транспортной инфраструктуры. Одним из пунктов повестки был отчет профильного департамента мэрии об аварийности на городских улицах (в том числе с участием пассажирского транспорта).

Выяснилось, что статистика неутешительна. По словам докладчицы, врио директора дептранса Марины Расторгуевой, за первые 10 месяцев 2023 года в Омске зарегистрировано 1636 ДТП, в которых 2108 человек пострадало и 44 погибло. За тот же период 2022 года ДТП было всего 1140, пострадавших — 1489, а погибших — 34 человека. Таким образом, рост составил по разным параметрам от 29 до 43%.

По числу ДТП с участием пассажирского транспорта рост получился почти двухкратным: со 152 до 274. При этом, если в прошлом году по вине водителей пассажирского транспорта произошло 37 ДТП, то в этом году — уже 72.

На уточняющие вопросы депутатов Расторгуева ответила, что причины столь неприятной статистики не связаны с проблемами одного города.

— Это происходит не только по Омску, но и по многим другим регионам, — рассказала врио главы дептранса. — Рост статистики связан с водительским фактором: водители переутомлены. У нас сначала был коронавирус, потом специальная военная операция. Водители из-за этого напряжены, и в результате происходят ДТП…

Отметим, что в пояснительной записке за подписью мэра Омска Сергея Шелеста о пандемии и СВО ничего не говорится — но там вообще нет ни слова о причинах ухудшения ситуации на омских дорогах.

Расторгуева рассказала депутатам, что ситуация находится «на особом контроле». С помощью системы «Глонасс» администрация следит за тем, чтобы водители пассажирского транспорта не превышали скорость, а нарушителей вызывают на специальную комиссию. Регулярно проводятся проверки, рабочие совещания, обследования дорожных условий.

Депутаты приняли доклад к сведению. Теперь его будут рассматривать на ближайшем пленарном заседании. Впрочем, исходя из сложившейся практики, можно предполагать, что никакие дополнительные вопросы задаваться не будут.

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#ДТП#Омск#Новости#Горсовет#Николай Эйхвальд#Дептранс#Марина Расторгуева
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