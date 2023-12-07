В Омске в доме на Лукашевича, где рухнуло перекрытие, заменили плиту

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В мэрии Омска сегодня, 7 декабря, рассказали о восстановительных работах в доме на улице Лукашевича, где в конце ноября рухнуло перекрытие технического этажа. К настоящему времени плиту заменили, рабочие восстанавливают кровлю.
«На сегодняшний день угрозы жизни и здоровью людей нет, жители уведомлены о возможности вернуться в квартиру», — сообщили в мэрии.
Сразу после аварии рабочие установили маяки для контроля за движением плит. Жителей квартиры, находящейся под рухнувшей плитой, переселили во временное жилье. После на месте работали сотрудники компании «Стройбетон». Причину обрушения определить не смогли.
Независимую экспертизу в настоящее время проводит ООО «Стройтехэксперт». Заключение обещают предоставить до конца декабря.
Напомним, обрушение плиты в 16-этажке произошло 23 ноября. К счастью, никто не пострадал.