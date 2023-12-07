В мэрии Омска начался экстренный штаб из-за проблем с отоплением

В администрации Омска сегодня, 7 декабря, начал работу экстренный штаб по проблеме теплоснабжения в городе. В первую очередь обсуждается вопрос работы ТЭЦ-5. Ранее на предприятии снизили подачу тепла из-за неисправности котлов. В заседании участвуют, в том числе, мэр Омска Сергей Шелест и прокурор города Павел Попов.