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Posted Сегодня, 06:05

Published Сегодня, 06:05

Modified Сегодня, 06:08

Updated Сегодня, 06:08

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В мэрии Омска начался экстренный штаб из-за проблем с отоплением

7 декабря 2023, 06:05
Фото: 1MI
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В администрации решают вопрос по работе ТЭЦ-5.

В администрации Омска сегодня, 7 декабря, начал работу экстренный штаб по проблеме теплоснабжения в городе. В первую очередь обсуждается вопрос работы ТЭЦ-5. Ранее на предприятии снизили подачу тепла из-за неисправности котлов. В заседании участвуют, в том числе, мэр Омска Сергей Шелест и прокурор города Павел Попов.

Жители Центрального округа массово жалуются на холодные батареи в квартирах. В Минэнерго ранее сообщили, что тепло вернется в жилье к концу сегодняшнего дня.

Отметим, что проблемы с отоплением пришли совсем не вовремя, когда в Омской области ударили 30-градусные морозы. Синоптики прогнозируют, что столбик термометра может опуститься до отметки в -40.

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#Город#Омск#Мэрия#Отопление#Прокурор#Администрация#Сергей Шелест#ТГК-11#Евгений Игишев#Павел Попов#Отключение отопления в 30-градусные морозы в Омске
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