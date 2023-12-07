В мэрии Омска начался экстренный штаб из-за проблем с отоплением

Posted Сегодня, 06:05
Published Сегодня, 06:05
Modified Сегодня, 06:08
Updated Сегодня, 06:08
В администрации Омска сегодня, 7 декабря, начал работу экстренный штаб по проблеме теплоснабжения в городе. В первую очередь обсуждается вопрос работы ТЭЦ-5. Ранее на предприятии снизили подачу тепла из-за неисправности котлов. В заседании участвуют, в том числе, мэр Омска Сергей Шелест и прокурор города Павел Попов.
Жители Центрального округа массово жалуются на холодные батареи в квартирах. В Минэнерго ранее сообщили, что тепло вернется в жилье к концу сегодняшнего дня.
Отметим, что проблемы с отоплением пришли совсем не вовремя, когда в Омской области ударили 30-градусные морозы. Синоптики прогнозируют, что столбик термометра может опуститься до отметки в -40.