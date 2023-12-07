В ГД предложили пересмотреть нормы о хранении оружия после стрельбы в Брянске

«Надо дать правовую оценку, насколько была организована охрана в образовательном учреждении. Ну и третье — важно разобраться, что произошло: это были какие-то тяжелые взаимоотношения в школе, происходила травля или ребенок не справлялся с образовательной программой, и у него случился нервный срыв? Почему штатные психологи, учителя не обратили на это внимание? Это же на протяжении длительного времени происходило, скорее всего. А если обратили и передали родителям, почему они не отреагировали?» — отметил парламентарий.