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В ГД предложили пересмотреть нормы о хранении оружия после стрельбы в Брянске

В ГД предложили пересмотреть нормы о хранении оружия после стрельбы в Брянске

7 декабря 2023, 11:56
Фото: 1MI
После инцидента со стрельбой в брянской школе, депутат Госдумы Андрей Альшевских предложил пересмотреть нормы о хранении оружия и ужесточить процедуру продажи и использования огнестрельного оружия.

Депутат Госдумы Андрей Альшевских отозвался на трагедию в брянской гимназии. Парламентарий в беседе в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня» отметил, что нужно обратить внимание на три момента, исходя из той информации, которая есть в общем доступе.

«Первое — насколько правильно, в соответствии со всеми инструкциями и по закону хранилось оружие. Почему у ребенка был доступ к нему? Ребенок, ученица восьмого класса, девочка, произвела не менее пяти выстрелов. То есть она как минимум знала это оружие, умела его либо заряжать, либо перезаряжать. Я не думаю, что это оружие хранилось заряженное дома», — пояснил Альшевских.

На это, по его словам, необходимо обратить внимание и сделать соответствующие выводы в сфере контроля приобретения, распространения и хранения огнестрельного оружия.

«Мы об этом многократно говорили. Но хватит говорить, необходимо предпринимать конкретные меры, ужесточать процедуру продажи и хранения огнестрельного оружия», — считает Альшевских.

Также, по его словам, важно дать оценку обеспечения охраны в образовательном учреждении: был ли пост оборудован рамками-металлоискателями, турникетами, кто там сидел и как они вообще пропустили в школу человека с оружием.

«Надо дать правовую оценку, насколько была организована охрана в образовательном учреждении. Ну и третье — важно разобраться, что произошло: это были какие-то тяжелые взаимоотношения в школе, происходила травля или ребенок не справлялся с образовательной программой, и у него случился нервный срыв? Почему штатные психологи, учителя не обратили на это внимание? Это же на протяжении длительного времени происходило, скорее всего. А если обратили и передали родителям, почему они не отреагировали?» — отметил парламентарий.

По его словам, все эти моменты взаимосвязаны, но первоочередно необходимо думать над ужесточением политики приобретения, распространения, хранения и использования оружия.

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