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Реконструкцию троллейбусного депо в Омске доверили «СтройТрасту» Акопяна

Успели с контрактом. В Омске нашли новых строителей троллейбусного депо на Ватутина

7 декабря 2023, 07:26
Фото: Пресс-служба администрации Омска

Реконструкцию троллейбусного депо в Омске доверили «СтройТрасту» Акопяна

По условиям контракта на сумму 295,6 млн рублей, все работы должны быть завершены до конца 2024 года.

Спустя четыре месяца после расторжения контракта с предыдущим подрядчиком — «Хатман Групп» из подмосковных Химок — в Омске нашли нового исполнителя для реконструкции троллейбусного депо на Ватутина. Стоимость работ осталась прежней: разработать проектную документацию и реконструировать троллейбусное депо нужно за 295,6 млн рублей. Контракт получила компания «СтройТраст», которой владеет Арман Акопян.

«На координационном штабе по повышению устойчивости экономики, социальной сферы и бюджетных отношений в Омской области администрации города согласовали возможность заключить контракт с единственным поставщиком. „СтройТраст“ взял на себя обязательства реконструировать депо до конца 2024 года», — сообщил замдиректора депстроя Михаил Сизов.

В депо собираются восстановить контактную сеть, обновить производственный корпус, построить модульную мойку мощностью не менее 20 троллейбусов в час, осветить и благоустроить территорию.

Реконструируемое депоРеконструируемое депо
Реконструируемое депо
Фото: Пресс-служба администрации Омска

Напомним, что администрации обязательно нужно было найти подрядчика до конца 2023-го, чтобы не возвращать федеральный кредит на сумму 4,6 млрд рублей, полученный ранее на развитие транспортной системы. Тем не менее, из-за смены подрядчика сроки сдачи троллейбусного депо передвинулись на целый год: теперь это декабрь 2024 года.

Помимо депо на Ватутина для улучшения транспортной доступности Левого берега, с учетом строительства новых микрорайонов, параллельно реконструируют бульвар Архитекторов (этот контракт тоже у «СтройТраста» Акопяна), достраивают тяговые подстанции и контактную сеть. Впоследствии на Левобережье запустят три новых троллейбусных маршрута.

Кстати, проект строительства тяговых подстанций в районе примыкания Дергачева к Волгоградской и на участке улицы Крупской накануне прошел госэкспертизу.

Как пояснили Городу55 в пресс-центре омской мэрии, положительное заключение получено в части проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства. На объекте тоже летом поменялся подрядчик: после расторжения контракта с компанией «АртСервис» к работе привлекли омскую фирму «СибСтрой Монтаж». Подрядчик должен выполнить работы стоимостью 163,2 млн рублей точно в срок: то есть до 15 декабря 2023 года.

Омску необходимо заключить контракты на стройку депо, чтобы не возвращать кредит
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#Общество#Омск#Реконструкция#Строительство#Контракт#Подрядчик#Департамент строительства#Новости#Юлия Истомина#Троллейбусное депо#Расторжение контракта
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