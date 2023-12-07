Успели с контрактом. В Омске нашли новых строителей троллейбусного депо на Ватутина

Напомним, что администрации обязательно нужно было найти подрядчика до конца 2023-го, чтобы не возвращать федеральный кредит на сумму 4,6 млрд рублей, полученный ранее на развитие транспортной системы. Тем не менее, из-за смены подрядчика сроки сдачи троллейбусного депо передвинулись на целый год: теперь это декабрь 2024 года.