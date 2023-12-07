Усиленный режим работы. В ТГК-11 прокомментировали экстремальное снижение отопления

Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
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Виной всему, как пояснили в компании, аномальные температуры. Сейчас на объекте проводятся оперативные восстановительные работы, также запускается котел, который введен в эксплуатацию после капремонта.
В ближайшее время планируется нормализовать ситуацию, а пока параметры теплоснабжения на ТЭЦ-5 остаются пониженными из-за работы оборудования в критическом режиме.
«Весь персонал АО „ТГК-11“ и АО „Омск РТС“ переведен на усиленный режим работы. Предприняты все необходимые меры по исключению рисков нарушения теплоснабжения. В теплосети снижено давление, чтобы избежать порывов, так как порывы при сегодняшних аномальных погодных условиях приведут к долгосрочным перебоям в теплоснабжении», — сообщили в ТГК-11.
Напомним, что сегодня десятки жилых домов остались без теплых батарей. Параметры отопления были снижены до минимума. Так, например, в проблемой столкнулись жители улицы Куйбышева, Иркутской, Декабристов и других.