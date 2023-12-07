Сюрпризы под елкой. Детям участников СВО и сиротам вручат льготные новогодние подарки

Posted Сегодня, 15:24
Published Сегодня, 15:24
Modified Сегодня, 15:27
Updated Сегодня, 15:27
Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал о поддержке детей участников СВО под Новый год. Соответствующий вопрос задала супруга одного из ветеранов боевых действий.
В рамках прямого эфира глава региона рассказал о том, что дети участников специальной военной операции получат льготные новогодние подарки. Также их вручат воспитанникам детских домов и детям, которые воспитываются в семьях, находящихся в социально трудном положении. Кроме того, специальные подарки под Новый год получат дети ветеранов боевых действий.
Глава региона рассказал, что ветераны боевых действий в Омской области могут получить все доступные льготы с момента подтверждения своего статуса. Для этой категории граждан действуют больше 20 мер поддержки в регионе.
Координатором по этим вопросам является фонд «Защитники Отечества», в который могут обратиться участники боевых действий и члены их семей. Пункты расположены в каждом муниципальном районе.
Удостоверение, которое подтверждает статус ветерана боевых действий, вернувшиеся домой участники СВО могут получить в военкомате.