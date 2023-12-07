Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:24

Published Сегодня, 15:24

Modified Сегодня, 15:27

Updated Сегодня, 15:27

иллюстрация

Сюрпризы под елкой. Детям участников СВО и сиротам вручат льготные новогодние подарки

7 декабря 2023, 15:24
Фото: Город55
иллюстрация

Детям участников СВО и сиротам вручат льготные новогодние подарки

Поддержку под Новый год получат также семьи с детьми, находящиеся в сложной жизненной ситуации.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал о поддержке детей участников СВО под Новый год. Соответствующий вопрос задала супруга одного из ветеранов боевых действий.

В рамках прямого эфира глава региона рассказал о том, что дети участников специальной военной операции получат льготные новогодние подарки. Также их вручат воспитанникам детских домов и детям, которые воспитываются в семьях, находящихся в социально трудном положении. Кроме того, специальные подарки под Новый год получат дети ветеранов боевых действий.

Глава региона рассказал, что ветераны боевых действий в Омской области могут получить все доступные льготы с момента подтверждения своего статуса. Для этой категории граждан действуют больше 20 мер поддержки в регионе.

Координатором по этим вопросам является фонд «Защитники Отечества», в который могут обратиться участники боевых действий и члены их семей. Пункты расположены в каждом муниципальном районе.

Удостоверение, которое подтверждает статус ветерана боевых действий, вернувшиеся домой участники СВО могут получить в военкомате.

В Омской области участники СВО будут бесплатно получать землю для сельского хозяйства
Узнать подробнее
#Общество#Омск#Омская область#Дети#Новости#Сво#Алина Ясинская#Поддержка ветеранов сво#Участник СВО#Помощь участникам СВО#Новый год 2024
Подпишитесь
Клубы пара, вода в вестибюле. В омском «Миллениуме» в мороз прорвало трубы отопления
Сегодня, 06:35
Сотни жалоб. Какие районы Омска остались без отопления в 30-градусный мороз
Сегодня, 10:23
Омский следком возбудил уголовное дело после массового отключения отопления
Сегодня, 12:25
Идут обследования. Из-за проблем с отоплением начали закрываться школы и детские сады
Сегодня, 11:10
Сразу на двух омских ТЭЦ перед морозами зафиксировали больше аварий
Сегодня, 09:38
Как Омск получил новые автобусы. Урбанист раскрыл подробности
19 февраля 2021,, 08:38