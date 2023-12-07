Сюрпризы под елкой. Детям участников СВО и сиротам вручат льготные новогодние подарки

В рамках прямого эфира глава региона рассказал о том, что дети участников специальной военной операции получат льготные новогодние подарки. Также их вручат воспитанникам детских домов и детям, которые воспитываются в семьях, находящихся в социально трудном положении. Кроме того, специальные подарки под Новый год получат дети ветеранов боевых действий.