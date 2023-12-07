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Published Сегодня, 09:26

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Updated Сегодня, 09:29

Глава минэнерго Шнипко съездил на омскую ТЭЦ-5, где вышли из строя котлы

Спустя четыре дня. Глава минэнерго съездил на омскую ТЭЦ-5, где вышли из строя котлы

7 декабря 2023, 09:26
Фото: телеграм-канал министра энергетики и ЖКК Омской области Владимира Шнипко

Глава минэнерго Шнипко съездил на омскую ТЭЦ-5, где вышли из строя котлы

Первая поломка на предприятии произошла еще в конце прошлой недели.

Министр энергетики и ЖКК Омской области Владимир Шнипко выезжал утром на станцию энергосистемы ТЭЦ-5 вместе с прокурором Омска Павлом Поповым. Здесь работники станции обеспечивают теплом Центральный, Октябрьский округа, а также часть Ленинского.

Два котла поломались, из-за чего температура и давление теплоснабжения снизились. Их еще приводят в порядок. Аварийные бригады планируют закончить ремонт на одном котле к 16 часам. На втором объекте работы будут дольше, рассказал глава минэнерго.

«Рекомендовал также компании „ОмскРТС“ активнее информировать омичей о своей работе, этапах ремонта и ситуации с восстановлением температурных параметров», — написал министр в своем телеграм-канале.

По его словам, для работы всех котлов имеется необходимый резервный запас угля.

Напомним, что из-за критической ситуации с теплоснабжением в городе на базе администрации Омска начал работу экстренный штаб. Ростехнадзор в это время проверяет работу ТГК-11, которому принадлежит ТЭЦ-5.

Представители ведомства ранее выдавали паспорт Омску о готовности к отопительному сезону. Все замечания, по информации пресс-центра мэрии, были устранены к 15 ноября. Однако уже через пару недель у ТГК-11 случилась первая поломка.

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