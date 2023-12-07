Спустя четыре дня. Глава минэнерго съездил на омскую ТЭЦ-5, где вышли из строя котлы

Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:29
Updated Сегодня, 09:29
Министр энергетики и ЖКК Омской области Владимир Шнипко выезжал утром на станцию энергосистемы ТЭЦ-5 вместе с прокурором Омска Павлом Поповым. Здесь работники станции обеспечивают теплом Центральный, Октябрьский округа, а также часть Ленинского.
Два котла поломались, из-за чего температура и давление теплоснабжения снизились. Их еще приводят в порядок. Аварийные бригады планируют закончить ремонт на одном котле к 16 часам. На втором объекте работы будут дольше, рассказал глава минэнерго.
«Рекомендовал также компании „ОмскРТС“ активнее информировать омичей о своей работе, этапах ремонта и ситуации с восстановлением температурных параметров», — написал министр в своем телеграм-канале.
По его словам, для работы всех котлов имеется необходимый резервный запас угля.
Напомним, что из-за критической ситуации с теплоснабжением в городе на базе администрации Омска начал работу экстренный штаб. Ростехнадзор в это время проверяет работу ТГК-11, которому принадлежит ТЭЦ-5.
Представители ведомства ранее выдавали паспорт Омску о готовности к отопительному сезону. Все замечания, по информации пресс-центра мэрии, были устранены к 15 ноября. Однако уже через пару недель у ТГК-11 случилась первая поломка.