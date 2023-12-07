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Posted Сегодня, 04:22

Published Сегодня, 04:22

Modified Сегодня, 04:24

Updated Сегодня, 04:24

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Сковало льдом. В Омске с опозданием на две недели замерз Иртыш

7 декабря 2023, 04:22
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омске с опозданием на полмесяца замерз Иртыш

В настоящее время ледоход на реке продолжается только от села Татарка до Покрово-Иртышское.

Сегодня, 7 декабря, в Обь-Иртышском УГМС сообщили, что в Омске замерз Иртыш. В черте города это произошло позже обычного срока на 18 дней, так как в ноябре погода стояла теплее обычного.

«Ледостав — установление на реке неподвижного ледяного покрова, на Иртыше в настоящее время наблюдается на участке от Новой Станицы до Усть-Ишима. В городской черте Омска это произошло на 18 дней позже нормы. Ему предшествовал ледоход, который в этом году начался 23 ноября, позже обычного на 12 дней», — рассказала начальник Обь-Иртышского УГМС Наталия Криворучко.

Синоптики рассказали, что до этого самый поздний срок образования ледяного покрова в пределах Омска был в 2013 году — 6 декабря.

В настоящее время ледоход на реке продолжается только от села Татарка до Покрово-Иртышское.

Напомним, что в Омскую область пришли аномальные морозы. В ближайшие дни столбик термометра может опуститься до отметки в -40 градусов.

Придет аномальный холод. Омские синоптики рассказали о морозе до -40 градусов
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#Омск#Омская область#Иртыш#Ледоход#Евгений Игишев#Реки
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